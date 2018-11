Dit weekend zijn er weer veel dingen te doen in Rotterdam. Van een klassiek ochtendconcert in Vicini tot klimaatgrappen in Werkplaats Walhalla.

Field Recordings – WORM

Drie dagen lang staat WORM in het teken van hedendaagse kunst, antropologische cinema en landschapsfilm. In de vorm van vertoningen, luistersessies, installaties en presentaties kunnen bezoekers meer leren over de relatie tussen mensen en landschappen. Er is onder andere werk te zien van Laida Lertxundi, Deborah Stratman, Joshua Bonnetta, Nina de Vroome en Pacho Velez.

Wanneer: vrijdag 9 tot zondag 11 november

Waar: Boomgaardstraat 71

Toegang: vanaf 8 euro

Meer informatie

Shimmy Shake Festival – Maaspodium

Het Maaspodium is dit weekend het podium van de Arabische cultuur met buikdansworkshops, shows, demonstraties en een bazaar. In de bazaar kunnen bezoekers terecht voor hapjes, drankjes en buikdansattributen. Tjarda van Straten en Natasha Korotkina dansen in een grote galashow.

Wanneer: vrijdag 9 tot zondag 11 november

Waar: Sint-Jobsweg 3

Toegang: activiteiten in de Foyer zijn gratis, shows en workshops tegen betaling

Meer informatie

Joosen en de Jager – Werkplaats Walhalla

Finalisten van het Leids Cabaret Festival Joosen en De Jager maken een avond lang grappen over de opwarming van de aarde. Aan de hand van een reeks scènes, liedjes en muziek vertellen ze over Zwolle aan Zee.

Wanneer: donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 november om 20.30 uur

Waar: Tolhuisstraat 105

Toegang: 13,50 euro

Meer informatie

Kralingen Klassiek ochtendconcert – Vicini

Iedere tweede zondag van de maand staat het Italiaanse restaurant Vicini in het teken van een klassiek ochtendconcert. Musici uit binnen- en buitenland treden op tijdens het ontbijt.

Wanneer: zondag 11 november vanaf 10.00 uur

Waar: Kortekade 63

Toegang: gratis

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.