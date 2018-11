Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht; van het grensverleggende festival Le Guess Who? tot de Sint Maarten Parade in de binnenstad. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Sint Maarten Parade - Berlijnplein en binnenstad

Stel je de grootste lichtgevende lampionnen in allerlei vormen en maten voor, voeg er een optocht met duizenden mensen, muziek en theater aan toe, en je krijgt de Sint Maarten Parade. Het lichtspektakel trekt door de binnenstad van Utrecht met als thema Vrede & Veiligheid voor iedereen. Het feest start vrijdag al rondom een reusachtig vuur op het Berlijnplein.

Waar: Berlijnplein (Leidsche Rijn) en binnenstad

Wanneer: 9 en 10 november

Prijs: Gratis

Le Guess Who? - Binnenstad

De grenzen worden doorbroken op het festival Le Guess Who?, dat draait om 'global sounds'. Je kunt er artiesten horen die op een innovatieve manier de grenzen van muziekgenres opzoeken en verschuiven. Vier dagen lang zijn er optredens op de meest diverse locaties in de binnenstad, van kerken tot warenhuizen.

Waar: Twintig locaties in de binnenstad

Wanneer: 8 tot 11 november

Prijs: 137,50 euro voor vier dagen en 45,00 euro voor één dag

Human Library – Centrale Bibliotheek

Tijdens Human Library wordt niet gelezen of gesproken óver anderen, maar mét anderen. Er zijn mensen aanwezig over wie vaak vooroordelen bestaan, zoals moslims, transgenders en mensen met een beperking. Het doel is om een dialoog aan te gaan met andersdenkenden. Het concept is overgewaaid uit Denemarken en wordt nu over de hele wereld georganiseerd.

Waar: Bibliotheek Utrecht

Wanneer: 11 november

Prijs: Gratis

Eurospoor 2018 - Jaarbeurs

Dat mensen nooit te oud zijn om te spelen en te knutselen, bewijst Eurospoor, het grootste modelspoorevenement van Europa. Er zijn minstens vijftig werkende modelspoorbanen te zien en er zijn bouwdemonstraties. Kinderen mogen helpen met het bedienen van de sporen of kunnen zelf aan het bouwen gaan. Ook kan er een ritje worden gemaakt in een minitreintje.

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: 9 tot en met 11 november

Prijs: 17,50 euro voor volwassenen en 7,50 euro voor kinderen

Lombok Festival - Lombok

De wijk Lombok is een leuke plek om in rond te dwalen, en op deze vrijdag al helemaal. Er zijn allerlei optredens in de wijk, met voornamelijk muziek uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Op het Moskeeplein is een markt met proeverijen uit allerlei landen, klaargemaakt door de aanwezige koks.

Waar: Lombok

Wanneer: 9 november

Prijs: Gratis entree

