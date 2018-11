Voorheen vond je de silent disco alleen op feesten en festivals als de Parade en Lowlands, maar dansen met een koptelefoon op is steeds populairder geworden. Donderdag opent zelfs de eerste silentdiscoclub in Amsterdam. Is de stille disco in opkomst?

Dansen op muziek die je hoort via een koptelefoon is, kort gezegd, wat een silent disco is. Bezoekers kunnen vaak kiezen uit kanalen waarop verschillende muziekgenres klinken, waardoor iedereen uit zijn dak kan gaan op zijn favoriete muziek.

Silent disco is al een tijdje aanwezig in Nederland en begint vaste vormen aan te nemen. Vanaf donderdag kun je in de nieuwe Amsterdamse club Hush Silent Disco voor het eerst wekelijks op een vaste locatie met een koptelefoon op dansen. Er wordt vaak samengewerkt met 'echte' dj's die inspelen op de smaak van het publiek.

'Er is geen enkele restrictie'

In 2003 werd op de Parade voor het eerst onder de naam Silent Disco in stilte gedanst op koptelefoons van Silent Disco International. Het eerste grote evenement was in 2005 in Engeland, op het Glastonbury-festival.

"Van daaruit kwam het in een stroomversnelling", vertelt de 39-jarige Richard Geurts, planner en dj bij Silent Disco International, het bedrijf dat de koptelefoons verhuurde. "Het is sindsdien steeds normaler geworden en het wordt in Nederland breed ingezet. Ook bij theatervoorstellingen en lezingen, maar vooral bij feestjes en evenementen."

Van een huisfeestje tot op Oerol; dansen met een koptelefoon op kan overal. Dat is volgens Geurts ook een reden voor het succes. "Er is geen enkele restrictie. Het kan binnen, buiten, op een Waddeneiland, en het kan zo groot zijn als je wilt. Je kunt een pakketje met tien koptelefoons per post thuis bezorgd krijgen of een volledig evenement bezoeken."

Eerste club in Nederland

De nu geopende eerste silentdiscoclub van Nederland, Hush Silent Disco, is bedacht en uitgevoerd door de 32-jarige Adam Schuchard, een startende ondernemer uit Amsterdam. "Er zitten veel feestcafés in de buurt, daarom wilde ik iets onderscheidends doen. Iets waarvoor mensen een stukje willen omlopen."

Een andere belangrijke reden voor Schuchard om voor de koptelefoons te gaan, is het uitblijven van geluidsoverlast. "Er zat op deze locatie veertien jaar lang een club. Daarbij was er gedoe met de buurt en met de gemeente. Er wordt ook in de Amsterdamse politiek veel over geluid in de stad en gehoorbeschadiging gesproken. Met de koptelefoons zijn al die problemen er niet en kan het publiek zelf weten hoe hard het geluid staat."

"De geluidsnormen op festivals worden steeds belangrijker en er is meer aandacht voor het effect van geluid op de natuur", zegt ook Geurts. "Soms mag er ergens maar tot 23.00 uur geluid zijn, dan zijn koptelefoons ook een uitkomst. Bijvoorbeeld bij een huisfeestje; nooit meer overlast voor de buren."

'Geen trillende bass door je lichaam'

Is de beleving in een echte club niet beter? "Niet voor iedereen zal het wat zijn, sommigen komen liever in een club of kroeg waar de muziek lekker hard staat als je binnenkomt", zegt Schuchard. "Maar die mensen zullen bij mij überhaupt niet naar binnen gaan."

"Je kunt inderdaad niet de bass door je lichaam voelen trillen, wat veel mensen toch lekker vinden", zegt Geurts. "Je gaat nooit het effect krijgen dat je met een speaker wel hebt. Maar of dit zo goed is voor de trommelvliezen van mensen, is een tweede vraag. Nu kun je helemaal vooraan bij het podium even je koptelefoon afdoen en tegen je buurman zeggen: 'Goh, wat een leuk feestje!' Dat hoef je met blazende speakers weer niet te proberen."

Overzicht: Stille disco's in Nederland

In de zomer zijn er talloze silent disco's in Nederland en op de meeste festivals kun je ook een koptelefoon opzetten en losgaan. Maar waar kun je nu zoal in stilte dansen?

Hush Silent Disco - Amsterdam

In deze eerste silentdiscoclub van Nederland kun je losgaan op verschillende muziekstijlen en nog steeds met elkaar praten. Er zijn twee live-dj's aanwezig waarop je de koptelefoon kunt afstellen. Het derde kanaal heeft vaak Nederlandse feestmuziek, maar wordt aangepast aan het publiek.

Waar: Lange Leidsedwarsstraat, Amsterdam

Wanneer: Woensdag- tot zondagavond

Prijs: Gratis entree

Meer informatie

Silent Disco City Tour - Leiden

Wie op een grappige, beweeglijke en hedendaagse manier met Leiden wil kennismaken, kan een silentdiscotour door de stad doen. Er is geen gids, maar een showmaster die van de rondleiding een feestje maakt en tegelijkertijd de geschiedenis van de 'Sleutelstad' laat zien.

Waar: Leiden

Wanneer: Tour op aanvraag

Prijs: 18 tot 20 euro per persoon

Meer informatie

De Winterparade - Amsterdam en Haarlem

Als afsluiting van elke avond op de Winterparade wordt er letterlijk op de tafels gedanst met koptelefoons op. Het evenement vindt plaats in twee kerken: de Zuiderkerk en de Grote of St. Bavokerk. Voor het dansen op de tafels zijn er theatervoorstellingen, een diner en muziek.

Waar: Haarlem en Amsterdam

Wanneer: 20 tot 22 december en 25 tot 29 december in Amsterdam, 4 en 5 januari in Haarlem

Prijs: 46 euro, inclusief programma en diner

Meer informatie

Silent Disco - TivoliVredenburg, Utrecht

In binnentuin Park 6 op de zesde verdieping van TivoliVredenburg, wordt regelmatig een silent disco georganiseerd. Meestal is dit met een thema, zoals alleen maar nummers van 'powervrouwen' tijdens Women To The Front.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: Diverse data

Prijs: Gratis toegankelijk

Meer informatie

