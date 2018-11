Dit weekend zijn er weer veel dingen te doen in Amsterdam. Van een grote sieradenbeurs in de Gashouder tot Culturele Zondag in De Hallen.

Sieraad Art Fair - Westergasfabriek

Deze beurs is een van de grootste sieraadkunstbeurzen van Europa. Tijdens deze zeventiende editie verkopen meer dan 190 kunstenaars en aanstormende talenten uit 45 landen hun sieraden.

Wanneer: vrijdag 9 tot en met zondag 11 november van 11.00 tot 18.00 uur

Waar: Polonceaukade 27

Toegang: vanaf 12,50 euro

Meer informatie

KleuterSinfonietta - Concertgebouw

De zes muzikanten van KleuterSinfonietta betrekken tijdens hun voorstelling iedereen bij hun show. Dat doen ze met spelletjes als verstoppertje of tikkertje. Ze strijken en plukken erop los. Voor kleuters van vier en vijf jaar oud.

Wanneer: zaterdag 10 en zondag 11 november om 10.00, 12.00 en 14.00 uur

Waar: Concertgebouwplein 10

Toegang: vanaf 14 euro

Meer informatie

Open Ateliers - Nieuwmarkt

Niemand minder dan Rembrandt van Rijn woonde en werkte er. En Ed van der Elsken bracht er al een ode. We hebben het over de Nieuwmarkt. Tijdens Open Ateliers doen de omliggende ateliers met schilderijen en beelden hetzelfde. Voor bezoekers een kans om op een andere manier kennis te maken met de oude binnenstad en de kunstenaars die er wonen en werken.

Wanneer: zaterdag 10 en zondag 11 november van 12.00 tot 18.00 uur

Waar: Nieuwmarkt

Toegang: gratis

Meer informatie

Sugar Ball - Paradiso

Toen het bungalowfestival Bungalup in Centerparcs nog bestond, had je een dansavond onder de noemer het Ball. Dat feest keert nu terug in de vorm van een clubnacht in Paradiso, die alle zalen opengooit. Er staat een keur aan dj's en acts geprogrammeerd, onder wie Benny Rodrigues, Joost van Bellen, Aqua Mundo Soundsystem, Bungalow Bashmore, Roger Brouwn en Carribean Ray.

Wanneer: zaterdag 10 november van 23.30 tot 6.00 uur

Waar: Weteringschans 6-8

Toegang: 41,50 euro

Meer informatie

Culturele Zondag - De Hallen

Deze Culturele Zondag staat in het teken van Festival Vocaal. Kom luisteren naar zang van diverse koren en ensembles in De Hallen Amsterdam. Van jazz tot pop en a capella, close harmony tot klassieke liederen. Er is voor ieder wat wils.

Wanneer: zondag 11 november van 13.00 tot 18.00 uur

Waar: Hannie Dankbaarpassage 47

Toegang: gratis

Meer informatie

Gewoon Stoer! - het Amsterdam Museum

Fotografe en presentatrice Sacha de Boer heeft tachtig vrouwen geportretteerd voor de expositie 'Gewoon Stoer!' in het Amsterdam Museum. Alle vrouwen hebben een bijzonder levensverhaal. De tentoonstelling is een onderdeel van de 80e verjaardag van tijdschrift Margriet.

Wanneer: 2 november tot en met 10 maart 2019

Waar: Kalverstraat 92

Toegang: 12,50 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.