Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten waar nog kaarten voor te koop zijn op een rij. Deze week zijn het vooral optredens van Nederlandse artiesten waar nog kaarten voor te koop zijn.

Tom Odell - AFAS Live

Singer-songwriter Tom Odell brak door met zijn hit Another Love. Voor zijn nieuwste album sloot de Brit zich met zijn bandleden op in een huis in London. Het album kreeg de naam Jubilee Road, vernoemd naar de straat waar hij verbleef en bevriend raakte met zijn buren. Met dat album staat hij deze week in AFAS Live.

Waar: Afas Live, Amsterdam

Wanneer: 8 november, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 37,40 euro

Meer informatie

Hudson Taylor - Rotown

Het Ierse duo Hudson Taylor bestaat uit de broers Harry en Alfie Hudson Taylor. De mannen groeiden op in Dublin, waar ze drie EP's maakten. Niet lang daarna stonden de broers in het voorprogramma van Jake Bugg, The Rolling Stones, Bastille en George Ezra. Met hits als Chasing Rubies, Battles en Weapons bewijst Hudson Taylor meer dan een voorprogramma te zijn.

Waar: Rotown, Rotterdam

Wanneer: 8 november, aanvang 20.30 uur

Prijs: 14 euro

Meer informatie

Jacqueline Govaert - Theater de Kring

Singer-songwriter Jacqueline Govaert begon haar carrière als frontvrouw van de Nederlandse band Krezip. De band scoorde verschillende hits, waaronder I Would Say. Na het succes van Krezip begon Jacqueline Govaert aan haar solocarrière. Dit leverde haar naast drie albums de theatershow Zo Zit Dat Dus op. Drie jaar later is Govaert terug met een nieuwe theatershow: Zo Zit Dat Dus Ook.

Waar: theater de Kring, Roosendaal

Wanneer: 8 november, aanvang 20.00 uur

Prijs: 25,50 euro

Meer informatie

Caro Emerald - AFAS Live

Caroline van der Leeuw, beter bekend als Caro Emerald, verwierf bekendheid met haar hits Back It Up, A Night Like This en That Man. Haar debuutalbum Deleted Scenes from the Cutting Room Floor stond acht weken na de release op nummer één in de Album Top 100. Dat succes ging verder dan de Nederlandse landgrenzen; in 2012 toerde de zangeres door het Verenigd Koninkrijk. Met haar laatste EP, Emerald Island, betreedt Emerald deze week het podium van AFAS Live.

Waar: Afas Live, Amsterdam

Wanneer: 9 november, aanvang 20.00 uur

Prijs: 41,95 euro

Meer informatie

Niels Geusebroek sings Coldplay - Patronaat

Niels Geusebroek duikt de poppodia in met de eerste Throwback To-tour, georganiseerd door boekingskantoor Friendly Fire. De Nederlandse zanger, bekend van zijn hit Take Your Time Girl, wijdt zijn show aan Coldplay. De band vormde voor hem als muzikant een inspiratiebron. "Het voelt voor mij als een kind in een snoepwinkel om te mogen putten uit al dat moois dat Coldplay heeft gemaakt. Het is een genot om die songs te mogen spelen", zegt Geusebroek in de concertaankondiging.

Waar: Patronaat, Haarlem

Wanneer: 9 november, aanvang 20.30 uur

Prijs: 20,30 euro

Meer informatie

Douwe Bob - Paard

Drie albums en een Songfestival-avontuur later vindt Douwe Bob dat het wel weer tijd is voor iets nieuws. Voor zijn The Shape I'm In Tour heeft hij naast zijn strijkers ook een hoop synthesizers aangeschaft. Zijn nieuwe stijl neemt afstand van de country- en hippiestijl waar we de Nederlandse zanger van kennen en belooft frisser en dansbaarder te zijn.

Waar: Paard, Den Haag

Wanneer: 10 november, aanvang 20.00 uur

Prijs: 22,50 euro

Meer informatie

Nielson - Grenswerk

Het is 2012 als Nielson mee doet aan tv-programma De Beste Singer-Songwriter. Met Beauty en The Brains had hij zijn eerste hit te pakken. Zes jaar later gooit Nielson het over een andere boeg. Met zijn nieuwe album Diamant zoekt de Nederlandse zanger een ander terrein op. Zo voegt hij een meer elektronische feel toe aan zijn nederpop.

Waar: Grenswerk, Venlo

Wanneer: 10 november, aanvang 20.00 uur

Prijs: 18,50 euro

Meer informatie

Black Eyed Peas - AFAS Live

Het is bijna tien jaar geleden dat The Black Eyed Peas voet op Nederlandse bodem zette. De hiphop- en dancepopgroep is verantwoordelijk voor hits als Shut Up, Mas Que Nada en I Gotta Feeling. Een aantal Grammy's later besloot Fergie uit de groep te stappen en brachten will.i.am, Apl.de.Ap en Taboo in een nieuwe formatie de nieuwe single Streets Livin' uit.

Waar: Afas Live, Amsterdam

Wanneer: 13 november, aanvang 20.00 uur

Prijs: 53,90 euro

Meer informatie

Villagers - Melkweg

Villagers is een Ierse folkband uit Dublin, bestaande uit vier bandleden en frontman Conor O'Brien. Hoewel de stijl van Villagers voorheen bekendstond om zijn duistere lyrics, brengt het nieuwe en tevens vierde album The Art Of Pretending To Swim een nieuwe, toegankelijke twist. Voor fans van Laura Marling en John Grant.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 13 november, aanvang 19.00 uur

Prijs: 22,70 euro

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken.