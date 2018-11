Je hoeft de grens niet over om je een reiziger te voelen. NU.nl toert langs lokale trekpleisters met de reisgids in de hand. Wat moet je nu echt gezien en gedaan hebben in Nederland en waar beleef je onze geschiedenis? Aflevering 9: Amsterdamse musea met kunstklassiekers.

Het dagboek van Anne Frank, de Zonnebloemen van Van Gogh en De Nachtwacht van Rembrandt: onze hoofdstad herbergt behoorlijk wat cultureel erfgoed. Ook al zijn veel mensen er met dank aan een enthousiaste geschiedenisleraar al eens geweest, het is het overwegen waard om het Rijksmuseum, het Anne Frankhuis en het Van Goghmuseum (opnieuw) op je reiswensenlijst te zetten.

Deze musea die allemaal in het centrum van Amsterdam liggen, trekken jaarlijkse miljoenen bezoekers omdat ze wereldberoemde kunstwerken tentoonstellen. Wat vind je er zoal? En wat moet je weten voor een bezoek?

Accepteer dat er veel mensen zijn

"Het is een gegeven: deze musea zijn allemaal druk. Eigenlijk altijd", vertelt stadsgids Hanneke Vroegindeweij. "In je eentje mijmeren in een lege galerij is er niet bij. Wie gelijk om 9.00 uur naar binnen gaat, ervaart dat het iets rustiger is, maar dat duurt niet lang. Je kunt beter accepteren dat er gewoon veel mensen zijn."

1 Het Anne Frank Huis

Aan de Prinsengracht staat op nummer 263 het voormalige kantoorpand van Otto Frank. Via het kantoor betreed je via de draaiende boekenkast het Achterhuis, waar de familie Frank onderdook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het eenvoudige bordje met de woorden 'Anne Frank Huis' markeert de originele voordeur en blijkt een gewilde plek om een selfie te maken. In precies deze straat, met precies dezelfde huizen, zag de wereld er 75 jaar geleden heel anders uit.

Tref je voorbereidingen

Een spontaan bezoek aan het Anne Frank Huis zit er niet in, kaartjes zijn al weken van tevoren uitverkocht. 20 procent van de tickets komt op de dag zelf beschikbaar via de website, met een digitale wachtrij als gevolg. "En die rij is bijna net zo lang als de fysieke rij vroeger", zegt Vroegindeweij. "Plan je bezoek aan Amsterdam om de beschikbaarheid van de kaartjes heen. Bedenk wanneer je ongeveer wil gaan en boek wat er nog is. De rest komt daarna wel."

Voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk

Wie eenmaal binnen via de smalle trappen door het huis loopt, voelt zich omringd door heel veel verschillende nationaliteiten. Het verhaal van Anne Frank is universeel en mensen uit de hele wereld bezoeken het huis. Vroegindeweij: "Het Anne Frank Huis wil voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk zijn om haar verhaal te vertellen. Wie je ook bent, je koopt op precies dezelfde manier je kaartje en je mag pas naar binnen als er weer plek is."

Een bezoek aan het Anne Frank Huis moet altijd gepland worden (Copyright: Anne Frank Huis)

Waar: Westermarkt 20

Openingstijden: dagelijks tot 19.00 uur, op zaterdag tot 22.00 uur

Prijs: 10 euro, 5 euro (tien tot zeventien jaar) en gratis (tot negen jaar). Reserveren kan alleen online op een vast tijdslot

2 Rijksmuseum

Het Rijksmuseum is sinds 1885 gevestigd in het imposante gebouw van architect P.J.H. Cuypers en markeert de entree van het Museumplein. Het museum combineert Nederlandse geschiedenis en kunstgeschiedenis. "Je gaat helemaal terug in de tijd. Dat maakt het museum echt een schatkamer", aldus Vroegindeweij.

Bezoek niet alleen de Eregalerij

De meeste bezoekers komen voor de Eregalerij, de afdeling met De Nachtwacht en Het straatje van Vermeer. "Maar op dezelfde vloer is nog veel meer te zien en daar is het een stuk rustiger", zegt Vroegindeweij. De wollen mutsen van Nederlandse walvisvaarders bijvoorbeeld. "Die vind ik persoonlijk erg leuk. De mutsjes zijn allemaal anders, zodat de walvisvaarders elkaar konden herkennen wanneer ze van top tot teen ingepakt waren tegen de kou. Het was je identiteit, je werd er zelfs mee begraven."

Tickets voor het Rijksmuseum koop je online of aan de deur. Het museum adviseert om voor 10.00 uur of na 15.00 uur te komen.

De Eregalerij in het Rijksmuseum (Copyright Erik Smits)

Waar: Museumstraat 1

Openingstijden: dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur

Prijs: 17,50 euro (kinderen tot en met achttien jaar gratis)

3 Van Gogh Museum

Op hetzelfde Museumplein staat het opvallende ronde gebouw waarin het Van Gogh Museum is gevestigd. Met 2.260.000 bezoekers was dit vorig jaar het best bezochte museum van Nederland. Vroegindeweij: "Als ik het museum inkom, denk ik nog weleens: wat een hoop gedoe om één schilder. Maar na afloop vind ik dat het gedoe het allemaal waard is. Van Gogh heeft zich helemaal ingezet voor de kunst, ongeacht wat anderen ervan vonden. Dat is inspirerend en daardoor een unieke ervaring."

Het museum werkt met een tijdslot en tickets zijn alleen online verkrijgbaar.

Het Van Gogh Museum is het best bezochte museum van Nederland (Copyright: Jan Kees Steenman)

Waar: Museumplein 6



Openingstijden: dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur, op vrijdag tot 21.00 uur

Prijs: 18 euro (kinderen tot achttien jaar gratis). Alleen online en met tijdslot.

