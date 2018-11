In Nederlandse musea openen veel tentoonstellingen die de culturele dorst lessen. Deze maand kunnen bezoekers kennismaken met een depressieve robot in De Melkfabriek, vertoont Teylers Museum iconische schetsen van Het Laatste Avondmaal en berekent muzikant Ryoji Ikeda een visueel universum in EYE.

Surf Tribe | Stephan Vanfleteren - Kunsthal

Fotograaf Stephan Vanfleteren dook anderhalf jaar lang in de wereld van de internationale surfgemeenschap. Hij ging op zoek naar mensen die hun leven hebben gewijd aan de oceaan, voorbij de traditionele surfplekken in Californië en Hawaï. Zeventig zwart-witportretten prijken in de tentoonstelling Surf Tribe. De ene surfer heeft zijn been verloren, de ander toont trots zijn Maori-gezichtstatoeage en weer een ander heeft slechts een stuk hout als board. Het is de liefde voor surfen wat hen verbindt.

Waar: Westzeedijk 341, Rotterdam

Wanneer: tot en met 13 januari 2019

Prijs: 16,50 euro

Gilmar Corriera, Porto Alegre, São Tomé and Príncipe, young surfer/student - Stephan Vanfleteren

Leonardo da Vinci - Teylers Museum

Leonardo da Vinci was de eerste renaissancekunstenaar die echte mensen gebruikte voor zijn wereldberoemde Bijbelse werken. Om te oefenen, tekende hij karikaturale schetsen. Omdat het komend jaar vijfhonderd jaar geleden is dat de kunstenaar stierf, eert Teylers Museum hem met een expositie gewijd aan meer dan dertig tekeningen van de Italiaanse kunstenaar, waaronder voorstudies van Het Laatste Avondmaal. Handig om te weten: tickets zijn alleen online verkrijgbaar en worden verkocht met een tijdslot.

Waar: Spaarne 16, Haarlem

Wanneer: tot en met 6 januari 2019

Prijs: 21,50 euro

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Exotica | Anne & Patrick Poirier - De Pont

Het Franse kunstenaarspaar Anne en Patrick Poirier raakte vijftig jaar geleden geboeid door de historische ruïnes van Rome. Het deed hen realiseren dat cultuur, natuur en de mens zowel kwetsbaar als vitaal zijn en dat het leven een ononderbroken keten van constructie en destructie is. In de expositie Exotica staat dit idee centraal, met kunstwerken die gebaseerd zijn op allerlei archeologische vindplaatsen.

Waar: Wilhelminapark 1, Tilburg

Wanneer: tot en met 3 februari 2019

Prijs: 10 euro

Janus, 2018 (Private collection) - Anne & Patrick Poirier

Robot Love - Campina Melkfabriek

In Robot Love staat de liefde tussen mens en robot centraal. Meer dan vijftig kunstenaars stellen de vraag of een robot in staat is om lief te hebben in een tijd waarin mens en machine steeds meer met elkaar versmelten. Maak kennis met een depressieve robot, kunstmatige intelligentie en de eerste Nederlandse seksrobot. Robot Love is een "interactieve experience-expositie" in de oude Campina Melkfabriek in Eindhoven.

Waar: Kanaal-Zuid t.h.v. nr. 3, Eindhoven

Wanneer: tot en met 2 december

Prijs: 14 euro

Foto: Margriet van Breevoort

Ryoji Ikeda - EYE

Ryoji Ikeda is een Japanse elektronicamuzikant uit Parijs. Hij staat bekend om zijn liveshows, waarin hij muziek met audiovisueel werk combineert. Speciaal voor filmmuseum EYE heeft Ikeda een presentatie samengesteld waarin beeld en geluid samenkomen op basis van wiskunde, kwantummechanica en computerdata. Wat ontstaat lijkt op een universum, waar bezoekers zo in kunnen stappen.

Waar: IJpromenade 1, Amsterdam

Wanneer: tot en met 2 december

Prijs: 10 euro

Foto: Ryuichi Maruo

Cool Japan - Tropenmuseum

In de tentoonstelling Cool Japan staat de Japanse cultuur centraal; van oude meesters tot anime en van 'kawaii' tot Japanse horror. De expositie is voorzien van iconische stukken van toen en nu, waardoor het mogelijk is parallellen te trekken tussen oude en nieuwe meesters. Wie een kijkje wil nemen in de eigenzinnige cultuur uit het Oosten kan een bezoek brengen aan het Tropenmuseum.

Waar: Linnaeusstraat 2, Amsterdam

Wanneer: tot en met 1 september 2019

Prijs: 15 euro

Colorful Rebellion, Cool Japan, Tropenmuseum

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete tentoonstelling? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het bericht.