Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer de laatste film van Robert Redford voordat hij met pensioen gaat: The Old Man And The Gun en de thriller Welcome Home ​over huwelijksproblemen.

The Old Man And The Gun - komedie

Forrest Tucker is een charmante man op pensioengerechtigde leeftijd en een van de succesvolste bankovervallers van de twintigste eeuw. Wanneer hij de vrouw van zijn dromen ontmoet, lijkt zijn leven compleet. Maar wanneer de jonge detective John Hunt besluit achter Tucker aan te gaan, ontstaat er een kat-en-muisspel waarin zelfs Hunt Tuckers charmes niet kan weerstaan.

Genre: misdaad, komedie

Cast: Robert Redford, Casey Affleck, Tika Sumpter, Tom Waits

Kijkwijzer: 12+

Leave No Trace - drama

Toms vader Will zat vroeger in het leger. Tegenwoordig wonen ze samen in Forest Park, waar ze zich schuilhouden voor de autoriteiten. Wanneer ze ontdekt worden, worden ze uit het park verwijderd en opgevangen door de sociale dienst. Tienermeisje Tom en vader Will proberen zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving, maar de één doet meer zijn best dan de ander. Ze slaan opnieuw op de vlucht en belanden in een levensgevaarlijke situatie.

Genre: drama

Regisseur: Debra Granik

Cast: Ben Foster, Thomasin McKenzie, Jeffery Rifflard

Kijkwijzer: 9+

Welcome Home - thriller

Bryan en Cassie hebben huwelijksproblemen en besluiten elkaar nog een kans te geven door een romantische villa in Italië te huren. Daar ontmoet Cassie de intimiderende buurman Frederico, waardoor Bryan zich al gauw bedreigd voelt. De mysterieuze Frederico lijkt het koppel steeds verder uit elkaar te drijven en Bryan en Cassie raken verstrikt in een gevaarlijk spel waarin Frederico de baas is.

Genre: thriller

Regisseur: George Ratliff

Cast: Emily Ratajkowski, Aaron Paul, Riccardo Scamarcio

De Beveiligers - documentaire

Beveiligingscamera's op straat en in het openbaar vervoer, politici die dag en nacht bewaakt worden, de reële kans op een aanslag; dat is waar we beveiligers voor nodig hebben. Maar wat voeren zij uit? Zijn ze echt in staat om te beschermen, of leveren ze vooral schijnveiligheid? In de documentaire van Anneloek Sollart beantwoorden vijf beveiligers deze vragen door een kijkje in hun dagelijks leven te geven.

Genre: documentaire

Regisseur: Anneloek Sollart

Kijkwijzer: 16+

Overlord - actie

Om D-Day succesvol te laten verlopen, wordt er een team van Amerikaanse paratroepers gedropt in een door nazi's bezet gebied in Frankrijk. Zij moeten een radiozender op een zwaarbewaakte kerk uitschakelen. Eenmaal daar ontdekken de soldaten een mysterieus laboratorium onder de kerk waar nazi's experimenten doen. De missie blijkt nog gevaarlijker dan gedacht.

Genre: actie, horror

Regisseur: Julius Avery

Cast: Jovan Adepo, Mathilde Ollivier, Wyatt Russell

Kijkwijzer: 16+

Gräns - drama

Tina is een aanwinst voor de grenswacht. Ze is geboren met het talent om gevoelens als schuld, schaamte en angst te ruiken, waardoor ze moeiteloos smokkelaars oppikt. Op een dag komt een mysterieuze man voorbij en lukt het Tina niet hem te doorgronden. Al snel ontdekt ze een soort verwantschap met de man dat ze nog nooit eerder heeft gehad en leert hij haar dat niets is wat het lijkt.

Genre: drama, fantasy



Regisseur: Ali Abbasi



Cast: Eero Milonoff, Eva Melander

Kijkwijzer: 16+

The King - documentaire

De hoofdrolspeler in deze documentaire is niet Elvis Presley, maar zijn auto. Documentairemaker Eugene Jarecki nodigt een scala aan beroemde muzikanten en Hollywood-acteurs uit in de Rolls Royce van de 'King' op een roadtrip door de VS. De film schetst geen portret van rozengeur en maneschijn; ook onderwerpen als racisme, verslaving en de huidige blik op Amerika komen onder de aandacht.

Genre: documentaire

Regisseur: Eugene Jarecki

Cast: Alec Baldwin, Emmylou Harris, Ashton Kutcher

Kijkwijzer: 9+

Monky - avontuur

Wanneer Frank en zijn familie terugkomen van vakantie, ontdekt hij een klein aapje in zijn achtertuin. Haar naam is Monky en de familie vraagt zich af waar ze vandaan komt. Ze komen er al gauw achter dat Monky geen gewoon aapje is. Een spannende reis leidt de familie uit Zweden naar de tropische jungle van Thailand om antwoorden te vinden op alle vragen die Monky heeft opgeroepen.

Genre: avontuur, familie

Regisseur: Maria Blom

Cast: Olivier Banga (Stem), Hilke Bierman (Stem), Daan van Rijssel (Stem)

Kijkwijzer: 6+

Films die worden genoemd in het overzicht draaien vanaf 8 november in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

