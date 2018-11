Dwars door Nederlandse natuurgebieden lopen zogenaamde kunstroutes. Tijdens het volgen van zo'n wandel- of fietsroute combineer je het beste van twee werelden: de herfstkleuren én het bekijken van bijzondere kunstobjecten. Een selectie van bijzondere kunstroutes.

De Stijl - Utrecht/Amersfoort

Tussen Utrecht en Amersfoort ligt sinds afgelopen lente de kunstroute De Stijl, met tien kunstwerken van Boris Tellegen. De kunstwerken, allemaal zuilen en totems, symboliseren de band tussen twee invloedrijke Nederlandse kunstenaars uit de vorige eeuw: Gerrit Rietveld uit Utrecht en Piet Mondriaan uit Amersfoort. Nu in de vorm van een blijvende herinnering aan de viering van honderd jaar kunstbeweging De Stijl (1917-2017).

Gebied: Utrechtse Heuvelrug

Lengte: 23 kilometer

Type: fietsroute

Meer informatie + route

De Stijl - Boris Tellegen

Het Amsterdamse Bos - Amsterdam/Amstelveen

Ten zuidwesten van Amsterdam, tussen Schiphol en Amstelveen, ligt het Amsterdamse Bos. Ook hier kan het mooi zijn tijdens de herfst, en ruimte is er genoeg. Verwar het niet met een stadspark, want dit bos is ruim drie keer groter dan het New Yorkse Central Park. Verspreid door het bos staan diverse kunstwerken van verschillende kunstenaars. Veel gefotografeerd is het Hochsitz/Object 4113 van Dick Simonis.

Gebied: Amsterdamse Bos

Lengte: diverse routes

Type: wandelen of fietsen

Meer informatie + routes

Hochsitz/Object 4113 - Dick Simonis

Hoge Bergse Bos - Bergschenhoek

Dit 'rondje kunst' bestaat uit een fietsroute en wandelroute door het bos- en waterrijke recreatiegebied Rottemeren en het Hoge Bergse Bos. De route leidt langs diverse kunstuitingen en kunstgerelateerde objecten en locaties in het gebied. Het grootste is het project Stille Wateren van Annelies Dijkman, met kunstbruggen, De Gedekte Tafel in het water en de fontein Kinderkoppen.

Gebied: Hoge Bergse Bos (Zuid-Holland)

Lengte: 5,5 kilometer of 26 kilometer

Type: wandelen en fietsen

Meer informatie + route

Kinderkoppen - Annelies Dijkman

Kunstroute Boswachterij - Dorst (Breda)

Terwijl je wandelt door dit bos tussen Oosterhout, Breda en Tilburg, sta je plotseling oog in oog met een bijzonder bouwwerk. Midden in de natuur eisen deze kunstige bouwwerken alle aandacht op. Deze zogenaamde follies; architectonisch 'gekke' bouwwerken, hebben slechts de functie om voorbijgangers te verrassen en in vervoering te brengen. Een voorbeeld is 8baan van Dorst van kunstenaar Jeroen Veenstra.

Gebied: Boswachterij Dorst

Lengte: 13 kilometer

Type: fiets- of wandelroute

Meer informatie + route

8baan van Dorst - Jeroen Veenstra

Nieuw Verleden - Pionierspad (Flevoland)

In 2006 is de Kunstenaars Vereniging Flevoland begonnen met het realiseren van een kunstroute langs het lange afstandswandelpad Het Pionierspad. Het bijzondere van de kunstroute is dat de kunstwerken nauwelijks worden beheerd - ze worden juist met rust gelaten, overgeleverd aan de natuur. Mooi en misschien wat griezelig is Het Gehucht van Karin van der Molen; drie objecten van houten balkjes die op schoorstenen lijken.

Gebied: Flevoland

Lengte: 200 kilometer

Type: fiets- en wandelroute

Meer informatie + routes

Het Gehucht - Karin van der Molen

Bourtange - Groningen

Voor een afwisselende fietstocht ga je in Groningen naar het bosreservaat bij Bourtange. Deze grensstreek heeft een rijke historie; een vesting, een middeleeuws buurtschap en een heksenberg. Over die geschiedenis en de volksverhalen vertellen de openbare kunstwerken langs de route. Een voorbeeld is het draaibare kunstwerk Theater van de Natuur van Adriaan Nette, dat bezoekers de kans geeft om op verschillende manieren naar het landschap te kijken.

Gebied: Westerwolde

Lengte: 57 kilometer

Type: fietsroute

Meer informatie + route

Theater van de Natuur - Adriaan Nette

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een kunst wandel- of fietsroute? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.