Nederland telt ontzettend veel musea. Een regenachtige dag is een mooi moment om wat kunst te bekijken. Wat zijn nu echt topstukken uit de Nederlandse musea die het bezoeken waard zijn?

Het Joods Bruidje - Rembrandt van Rijn

Alhoewel De Nachtwacht het bekendste schilderij van Rembrandt is, kiest de aan het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis verbonden kunsthistoricus Ton Geerts toch voor Het Joods Bruidje. "Op dit schilderij zie je Rembrandt op zijn best. Alles wat hij kan, zie je hierin terug. Het is een indrukwekkend beeld, maar ook intiem. We weten niet precies wie we zien en wat er is gebeurd en dat maakt dit schilderij tot een mysterie."

Waar: Rijksmuseum, Amsterdam

Openingstijden: Elke dag van 9.00 tot 17.00 uur

Meer informatie

Oudste skelet van Nederland

Ruim twintig jaar geleden werd dit skelet bij toeval tijdens de aanleg van de Betuwelijn ontdekt, vertelt Maaike van Dam, verbonden aan het Nederlands Openluchtmuseum waar de canon van Nederland (een selectie van belangrijke momenten uit de Nederlandse geschiedenis) tentoongesteld is. Trijntje dankt haar naam aan de vindplaats: vlak bij het nog aan te leggen spoor. "Trijntje komt uit het tijdvak 'jagers en boeren', de periode van de prehistorie. De vondst van Trijntje zorgde ervoor dat experts anders naar deze periode gingen kijken. Een belangrijke vondst."

Waar: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem

Openingstijden: Dinsdag tot zondag van 11.00 tot 16.00 uur

Meer informatie

Meisje met de Parel - Johannes Vermeer

"Hoe kan iemand zoiets moois maken?", vraag Geerts zichzelf af. "Dit schilderij is pure schoonheid en dit moet je in het echt gezien hebben. Dan pas zie je hoe mooi dit is gemaakt." Ook bij het Meisje met de Parel is het niet bekend wie er is afgebeeld. "Dat maakt het intrigerend. Ook van Vermeer zelf weten we niet heel veel, hij heeft geen groot oeuvre."

Waar: Maurtitshuis, Den Haag

Openingstijden: Elke dag van 10.00 tot 18.00 uur, donderdag tot 20.00 uur

Meer informatie

De Verwoeste Stad - Ossip Zadkine

Het bronzen beeld De Verwoeste Stad laat zien hoe Rotterdam getroffen werd door het bombardement in de Tweede Wereldoorlog. "Je ziet dat het hart uit de man is gehaald en ook uit de stad", vertelt de kunsthistoricus. "Je kunt niet anders dan aan de verwoesting van het bombardement denken. Het is een heel belangrijk monument voor Rotterdam en Nederland; het vertelt onze geschiedenis."

Waar: Buiten bij het Maritiem Museum, Rotterdam

Openingstijden: Altijd toegankelijk

Meer informatie

Jardin d'émail - Jean Dubuffet

In de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum staat een kunstwerk waar je niet alleen naar kunt kijken, maar waar je juist in en op moet. Het is volgens Geerts een aparte beleving die uniek is voor Nederland. "Op welke andere plek kun je nou echt op een kunstwerk staan? Kinderen en volwassen vinden dit fantastisch. Ook is het een mooi object, dat het zonlicht reflecteert en er bij elk weertype anders uitziet."

Waar: Beeldentuin Kröller-Müller Museum, Otterlo

Openingstijden: Dinsdag tot zondag van 10.00 tot 16.30 uur

Meer informatie

Victory Boogie Woogie - Piet Mondriaan

In dit (onvoltooide) schilderij van Mondriaan komt volgens Geerts alles samen wat deze kunstenaar heeft bedoeld en bedacht. "De stijl van Mondriaan is heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de moderne kunst in de twintigste eeuw", legt hij uit. "Zijn stijl komt terug in stoelen, gebouwen, design. Zonder hem zouden deze dingen er anders uit zien. Zijn invloed reikt ver, ook internationaal. Dit schilderij is zijn hoogtepunt."

Waar: Gemeentemuseum, Den Haag

Openingstijden: Dinsdag tot zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Meer informatie

Dagboek - Anne Frank

"Wie wil weten hoe het was om Joods te zijn in de Tweede Wereldoorlog, moet het dagboek van Anne Frank lezen", zegt Van Dam. Anne schreef haar ideeën, verhalen en emoties op in het dagboek. Het origineel is in het echt te bekijken. "Een intieme en bijzondere kijk in het leven van een Joods meisje."

Waar: Anne Frank Huis, Amsterdam

Openingstijden: Elke dag van 9.00 tot 19.00 uur, zaterdag tot 21.00 uur

Meer informatie

Zonnebloemen - Vincent van Gogh

Van Gogh heeft zich van het schilderij met de donkere, Nederlandse aardappeleters ontwikkeld tot een kunstenaar die schildert met explosieve, veelal gele kleuren. "Bij de Zonnebloemen zie je Van Gogh op zijn best. Je ziet hoe hij bezig is geweest en in je achterhoofd weet je ook hoe dat is afgelopen. De zonnebloemen zijn vrolijk, maar zijn ook wat tragisch."

Waar: Van Gogh Museum, Amsterdam

Openingstijden: Elke dag van 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur

Meer informatie

Atlas Maior - Joan Blaeu

In de zeventiende eeuw werden er luxe, mooie wereldkaarten gemaakt door vader en zoon Blaeu. "De beroemdste hiervan is Atlas Maior uit 1622", vertelt Van Dam. "Zeelieden en kooplieden hadden behoefte aan betrouwbare navigatiemiddelen, maar ook welgestelde burgers bleken nieuwsgierig naar de wereld achter de horizon. De details die je ziet in de kaarten en de precisie voor die periode is heel mooi om te zien. Een keer wat anders dan een TomTom."

Waar: Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Openingstijden: Elke dag van 9.00 tot 17.00 uur

Meer informatie

Kogelgaten van Willem van Oranje

"Dat Willem van Oranje, ook wel Vader des Vaderlands genoemd, in 1584 in Delft door Balthasar Gerards werd vermoord, is een van de bekendste feiten uit de Nederlandse geschiedenis", vertelt Van Dam. Hij werd door drie kogels om het leven gebracht, maar in de muur zijn maar twee kogelgaten te vinden. "Het is het bewijs van de eerste politieke moord in Nederland, maar wel een die nog veel vragen oproept."

Waar: Museum Prinsenhof, Delft

Openingstijden: Dinsdag tot zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Meer informatie

Wat vind jij van deze topstukken uit de Nederlandse musea en wat zijn jouw favorieten? Laat een reactie achter onder dit artikel.