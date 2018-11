Ook dit weekend is er weer van alles te doen in Groningen. Boven het Waagplein is een levensgrote nepmaan te bewonderen, het Noorderplantsoen is zaterdag het decor van de Plantsoenloop en tal van bekende auteurs reizen zaterdag af naar de stad vanwege Het Grote Gebeuren.

Museum of the Moon

Boven het Waagplein hangt nog tot en met zaterdag een levensechte maan. Het gaat om het kunstwerk Museum of the Moon van de Engelse kunstenaar Luke Jerram: een levensgrote maan met een diameter van maar liefst 7 meter. Van binnen is de maan verlicht waardoor het haarscherpe oppervlak nog beter tot zijn recht komt. Iedere centimeter die je ziet, is in het echt 5 kilometer.

Wanneer: tot en met zaterdag

Waar: Waagplein

Prijs: gratis

Meer informatie

Plantsoenloop Groningen

De Plantsoenloop is de oudste en, volgens de organisatie, ook de gezelligste loop van Groningen. Het parcours gaat dwars door hét park van de stad: het Noorderplantsoen. Naast de mooie route met een paar pittige heuveltjes is er gezelligheid bij de start, met diverse stands en activiteiten. Voor de jubileumeditie wordt in de avond een speciale loop georganiseerd.

Wanneer: zaterdag

Waar: Noorderplantsoen

Prijs: vanaf 10 euro

Meer informatie

Het Grote Gebeuren

Jan Mulder, Aafke Romeijn, Toon Tellegen en nog veel meer bekende nationale schrijvers komen aanstaande zaterdag naar Groningen voor Het Grote Gebeuren, een festival voor lezers en schrijvers. Bezoekers kunnen hun eigen literaire menu van interviews, discussies, voordrachten en signeersessies samenstellen.

Wanneer: zaterdag

Waar: het Groninger Forum

Prijs: 19,50 euro voorverkoop, 25 euro aan de deur

Meer informatie

Open Ateliers Groningen

Tal van kunstenaars in de stad Groningen stellen aankomende zondag hun atelier open voor het publiek. Bezoekers kunnen kennismaken met de kunstenaars achter de kunstwerken.