Er is dit weekend weer van alles te doen in Den Haag. Van het Crossing Border Festival tot een vintage kleding- en interieurmarkt in de Barth Kapel.

Crossing Border Festival - Theater aan het Spui

Crossing Border is één van de meest spraakmakende hedendaagse literatuur- en muziekfestivals in Europa. Alle stijlen zijn vertegenwoordigd in het geschreven, gesproken en gezongen woord. Met internationale auteurs en artiesten die concerten, lezingen en voordrachten geven. Dit jaar zie je onder anderen Michael Palin, Murat Isik, Sascha Marianna Salzmann, Patrick deWitt en Hossein Alizadeh.

Wanneer: donderdag 1 tot zaterdag 3 november

Waar: Spui 187

Toegang: vanaf 31,50 euro

Meer informatie

Tante Joke Karaoke Band - Paard

Zing en dans mee tijdens het grootste karaokefeest van Nederland met de Tante Joke Karaoke Band en dj's. Verwacht een dolle avond vol meezinghits, liefdesduetten en muziek om op te dansen. Geef je favoriete nummer op en stap alleen of samen op het podium.

Wanneer: vrijdag 2 november van 23.00 tot 4.00 uur

Waar: Paard

Toegang: 12,50 euro

Meer informatie

India Dans Festival - Korzo

Dit weekend kun je nog genieten van Indiase dans en cultuur tijdens het India Dans Festival. Korzo is het podium voor bekend en onbekend talent: van kathak tot urban en van Bharata natyam tot aan moderne dans. Dankzij de laagdrempeligheid is het festival toegankelijk voor een breed publiek en kijk je als bezoeker naar voorstellingen en films of doe je mee aan lezingen of workshops.

Wanneer: vrijdag 2 en zaterdag 3 november

Waar: Prinsesstraat 42

Toegang: vanaf 14 euro

Meer informatie

Le Marie Marche - Plein

Proef verschillende producten en kijk rond tussen de seizoensgebonden lifestyle- en eetkramen op deze op Franse geïnspireerde markt. Er is muziek van Abstractblond en Robert Berger. Eten kan bij stands van Dans L'Otello en Batomi Puur. Een baard of kapsel laten bijwerken, kan bij de Guillian Barbershop op Wielen en koffie is er van barista Marcus.

Wanneer: zaterdag 3 en zondag 4 november

Waar: Plein

Toegang: gratis

Meer informatie

Vintage Markt 070 - Barthkapel

Wie zijn of haar kledingkast wil aanvullen met een vintage of tweedehands item, kan deze zondag winkelen in de sfeervolle Barthkapel aan de Brouwersgracht. Naast kleding, zijn er ook bijzondere spullen voor het interieur. Zelf meedoen met een kledingrek of tafel kan nog door je aan te melden.

Wanneer: zondag 4 november van 12.00 tot 18.00 uur

Waar: Brouwersgracht 2-K

Toegang: gratis

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.