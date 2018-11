Er is dit weekend weer genoeg te doen in Rotterdam. Van een workshop schrijven voor kinderen in de bibliotheek tot tientallen gratis concerten tijdens de Popronde.

REC. Festival - Diverse locaties

Tijdens de derde editie van het REC. festival wordt het Central District naast Rotterdam CS weer omgetoverd tot festivaldorp. Met een aanbod van muziek, kunst en documentaires op het gebied van R&B, hiphop en elektronica. Dit jaar doen voor het eerst ook nieuwe locaties MAMA en TENT mee, waar vooral kunstexposities te zien zijn.

Wanneer: donderdag 1 tot zondag 4 november

Waar: diverse locaties

Toegang: vanaf 12,50 euro

Meer informatie

Schrijflab (9+) - Bibliotheek Rotterdam

Voor kinderen en jongeren vanaf negen jaar die altijd al een boek willen schrijven, maar niet weten hoe, is er zaterdag Schrijflab. Deze workshop bestaat uit vier delen, waarvan het eerste deel deze zaterdag aftrapt met vragen als ‘Hoe wek je personages tot leven?’ en ‘Wat is zijn grootste angst, of haar geheim?’.

Wanneer: zaterdag 3 november om 15.00 uur

Waar: Hoogstraat 110

Toegang: 2,50 euro

Meer informatie

Popronde Rotterdam - Centrum

Tijdens dit gratis muziekfestival in de binnenstad kun je op meer dan veertig locaties naar ruim zeventig acts kijken en luisteren. Dit evenement geeft onbekende bands zo de kans buiten de eigen regio tour- en speelervaring op te doen. Jaarlijks worden zo’n 135 bands uit de zo’n 1.300 aanmeldingen geselecteerd.

Wanneer: zaterdag 3 en zondag 4 november

Waar: diverse locaties

Toegang: gratis

Meer informatie

Viva Vulva - The Performance Bar

In The Performance Bar krijgen artiesten van ieder genre een podium en tijdens een avond hier vervaagt de grens tussen café en theater, bar en podium, artiest en publiek. Met deze zaterdag een viering van sterke vrouwen. Optredens zijn er onder andere van Djuna Couvee, Tizo All, Maradia Borstlap en Iris Bergman.

Wanneer: zaterdag 3 november van 21.00 tot 02.00 uur

Waar: Boomgaardsstraat 69

Toegang: 2 euro tot 22.00 uur, 3,50 euro na 22.00 uur

Meer informatie

Ruilbeurs en snuffelmarkt - Rotterdams Radio Museum

Tijdens deze tweedehandsmarkt en ruilbeurs bij de winkel van Correct Electronics kunnen bezoekers snuffelen tussen allerlei technische spullen en interessante aanbiedingen. Wandel langs de kramen van verzamelaars en particuliere standhouders en breng tegelijk een bezoek aan het Rotterdams Radio Museum dat ook geopend is.

Wanneer: zondag 4 november van 12.00 tot 16.00 uur

Waar: Ceintuurbaan 104 en 117

Toegang: gratis

Meer informatie

Herfst Licht Feest - De Speeldernis

Kastanjes poffen boven het kampvuur, lampionnen knutselen, in de tipitent kijken en luisteren naar verhalen of pompoensoep maken; dat en meer is er zondag te doen in de Speeldernis. Geniet ook van de sfeervolle lichtjes die overal hangen en loop zelf mee met de lampionnenoptocht.

Wanneer: zondag 4 november van 13.30 tot 16.30 uur

Waar: Roel Langerakweg 25b

Toegang: 5 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.