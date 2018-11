Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht: van speciaalbier drinken op het Speciaalbierfestival tot digitale innovatie op Culturele Zondag. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Openingsweekend – Filmcafé

Het Filmcafé bij station Utrecht Zuilen (waar ook een biergarten in de achtertuin is) opende vorig jaar de deuren. Na een vakantie heropenen ze en geven een feestje. Na het weekend kun je er voortaan elke vrijdag en zaterdag terecht voor films en ook om te dansen. Deze vrijdag is er muziek door ADDIK, McLovink en Joost Dekker & Booze'em, zaterdag door Mo Wrights & Beumer.

Waar: Filmcafé, nabij station Utrecht Zuilen

Wanneer: 2 en 3 november

Prijs: Film gratis, toegang na 23.00 uur is 6 euro

Meer informatie

Streekbierfestival - Binnenstad

Tijdens de herfsteditie van de negende editie van het Streekbierfestival worden meer dan zestig bieren geschonken van brouwerijen uit heel Nederland. Het hele weekend lang kun je bier proeven in speciale glazen in dertig cafés in de binnenstad. Je kunt de route die je wilt lopen van te voren uitstippelen door op de website te kijken.

Waar: Binnenstad Utrecht

Wanneer: Het hele weekend

Prijs: Gratis entree, diverse bierprijzen

Meer informatie

Día de los Muertos – Lucy Lou

Een traditioneel feest uit een ander land gewoon in Utrecht vieren, dat kan vrijdag. Bij Lucy Lou kun je je even in Mexico wanen tijdens de 'Dia de los Muertos', de dag om de doden te herdenken. En dat doet dit café met tequila, cocktails, Mexicaanse hapjes en Latin.

Waar: Lucy Lou, Vredenburg

Wanneer: 2 november

Prijs: Gratis entree

Meer informatie

Culturele zondag – Heel Utrecht

Op de culturele zondag is er op 25 locaties te zien wat Utrecht allemaal te bieden heeft op het gebied van digitale innovatie. Veel kunstenaars, developers en start-ups laten hun werk zien. Daarnaast wordt er ook gefilosofeerd over digitale ontwikkeling. Uitrusten kun je op de Ooster- en Westerkade, waar een offline zone is ingesteld.

Waar: Heel Utrecht

Wanneer: 3 november

Prijs: Gratis

Meer informatie

The dark side of Utrecht - Binnenstad

Omdat het deze week Halloween is, organiseert Utrecht Free Tours een rondleiding langs de donkere kant van Utrecht. In deze tour hoor je over een verschrikkelijk monster dat in de gracht huisde en over steegjes waar geesten rondwaren.

Waar: Binnenstad

Wanneer: 3 november

Prijs: Gratis, fooi gewenst

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete activiteit? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.