Er is dit weekend weer van alles te doen in Amsterdam. Van een Mickey Mouse pop-up expositie in de Beurs van Berlage tot een eenmalig nachtelijke diner in Restaurant DS.

Amsterdam Tattoo Expo - RAI

Voor wie altijd al interesse heeft gehad in tatoeages, of zelf in het vak zit, is dit weekend de Amsterdam Tattoo Expo in de RAI. Met speciale wedstrijden, shows en de mogelijkheid om zelf een tatoeage te laten zetten. Speciale gasten zijn tattooartiesten Lyle Tuttle uit de VS, Friday Jones uit Indonesië en Kubo van het Rome Tattoo Museum.

Wanneer: vrijdag 2 tot zondag 4 november

Waar: RAI Amsterdam, Hal 7

Toegang: vrijdag 12 euro, zaterdag en zondag 18 euro

Affordable Art Fair - De Kromhouthal

Dit is een kunstbeurs voor liefhebbers, doorgewinterde kopers of mensen die voor de eerste keer kunst willen kopen. Het aanbod is veelal hedendaags met 75 lokale, nationale en internationale galeries. Er zijn meer dan duizend kunstwerken te zien of kopen met een prijs tussen de 100 en 6.000 euro.

Wanneer: donderdag 1 tot en met zondag 4 november

Waar: De Kromhouthal

Toegang: vanaf 13 euro

MOAM x Mickey pop-up expo - Beurs van Berlage

Omdat Mickey Mouse dit jaar negentig jaar wordt, werkt Disney samen met MOAM, die jonge kunstenaars selecteerde voor een Mickey expositie. Zij hebben zich in volledige creatieve vrijheid laten inspireren door Mickey Mouse. Tijdens de pop-upexpo zie je illustraties, mode, schilderijen en bewegende objecten.

Wanneer: vrijdag 2 tot en met zondag 4 november van 12.00 tot 17.00 uur

Waar: Damrak 243

Toegang: gratis

Puntje Patatdag - Abi Patat

Op zaterdag eet je bij Abi Patat in West een patatje met, kipcorn of kroket voor maar 1 euro. Tijdens deze derde editie van Puntje Patatdag! is er livemuziek van Westside Bleusband en dj’s Arthur Pawiro en Dennis Olivieira. Afhalen kan deze dag niet, maar een dansje en goedkoop snacken mag bij de snackbar binnen of voor de deur.

Wanneer: zaterdag 3 november

Waar: Jan Tooropstraat 87

Toegang: gratis

Het Nachtdiner – Restaurant DS

In het holst van de nacht, in het kader van de Museumnacht, serveert restaurant DS een laat vijfgangendiner in een speciale nachtelijke setting. Zoals altijd spelen groenten een centrale rol in het menu. Een veganistisch diner is ook mogelijk op verzoek. Reserveren is aanbevolen.

Wanneer: zaterdag 3 november vanaf 23.30 uur

Waar: Jan van Breemenstraat 3

Toegang: 44 euro (exclusief drankjes)

Sunday Market - Westergasfabriek

Deze zondag struin je op het Westergasterrein tussen de tientallen kraampjes met kunst, mode, sieraden, eten en drinken. Er zijn foodtrucks aanwezig met diverse internationale gerechten, je kunt meedoen met workshops en er is zoals altijd live muziek.

Wanneer: zondag 4 november van 12.00 tot 18.00 uur

Waar: Pazzannistraat 33

Toegang: gratis

Woorden worden Zinnen - Tolhuistuin

Tijdens deze podiumavond voor woordkunst geniet je als bezoeker van wisselende optredens. Er is poëzie, muziek, exposities en eten en drinken. Verwacht een line-up met zowel nationale als internationale artiesten, waaronder Amir Sulaiman (VS), Chris Keulemans en Swendeline Ersilia.

Wanneer: zondag 4 november vanaf 18.30 uur

Waar: IJpromenade 2 in Amsterdam

Toegang: 9,50 euro

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.