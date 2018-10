Voor een groep mensen is een bezoek aan een kringloopwinkel een activiteit op een vrije dag. Waarom is dat zo? En waar vind je de bijzonderste kringloopwinkels?

Volgens Leonie Reinders van Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) is een bezoek aan een kringloopwinkel een duurzaam uitje. "Veel mensen worden steeds bewuster van goed omgaan met de planeet en het milieu. Het produceren van nieuwe producten kost veel energie, daar zijn mensen zich steeds vaker bewust van", zegt ze.

Aantal kringloopwinkels in de lift

Dat is ook terug te zien in de cijfers. Het aantal kringloopwinkels groeide in 2017 met 7 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Brancheverenging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) uit augustus. Dit is het derde jaar op rij dat de branche groeit.

Naast de groeiende toename van milieubewustzijn, zijn er ook meer verschillende mensen geïnteresseerd in een kringloopbezoekje. "Door de opkomst van termen als retro en vintage wordt er al een poosje een nieuwe doelgroep aangesproken binnen de kringlopen. Het wordt langzamerhand meer mainstream", vult Reinders aan.

'Je moet een drempel over'

Maar er valt volgens de kringloopdeskundige nog veel winst te behalen. "De hoofdmoot van het aantal bezoeker is veertigplusser. Er is nog een hele slag te slaan op het gebied van jonge bezoekers. Sommigen schamen zich er nog voor of vinden het vies. Ik denk dat ze even een drempel over moeten. Als je eenmaal binnen bent en snapt waarom het goed is, gaat dat over."

Een kringloopwinkel anno nu is al lang niet meer altijd een warboel aan spullen. "Het is een algemene trend dat de winkels moderner en overzichtelijker worden", vertelt Reinders. "Er wordt meer gelet op design en spullen worden op kleur gesorteerd. Al met al worden kringloopwinkels steeds moderner."

Een overzicht van, volgens Reinders, opvallende en interessante kringloopwinkels in Nederland:

Recycle Boulevard - Leeuwarden

In de Recycle Boulevard kun je volgens Reinders wel een halve dag doorbrengen. In de grote loods van 8.000 vierkante meter zit een kringloopwinkel, maar ook een klaslokaal en een werkplaats. "Het is een sociaal warenhuis. Er wordt lesgegeven aan studenten die hun werk meteen in de praktijk kunnen brengen en er zijn activiteiten op het gebied van upcycling, producten veranderen zodat ze toch nog te gebruiken zijn." Ook is er een no waste-koffiehoek.

Waar: Voltastraat, Leeuwarden

Open tot: Maandagmiddag tot zaterdag

Meer informatie

Kringloop Zeist - Zeist

Bij deze kringloopwinkel gebeurt veel op sociaal gebied. Er is een speciaal geheugencafé voor mensen met alzheimer en er wordt veel aandacht besteed aan dagbesteding. "Deze winkel staat midden in de maatschappij", vertelt Reinders. "Eens in de zoveel tijd is er een avond voor mensen die in de bijstand zitten. Ze gaan dan naar de kapper, krijgen hulp met visagie en mogen kleding uit de winkel uitzoeken."

Waar: Johannes Postlaan, Zeist

Open op: Maandagmiddag tot zaterdag

Meer informatie

Acht+ Meerwarenhuis - Amersfoort

Deze kringloopwinkel is afgelopen september geopend en wordt gerund door leerlingen van het MBO Amersfoort. "Het is eigenlijk een groot leer-werkbedrijf", aldus Reinders. "Het uiterlijk van de kringloop is heel industrieel." Het bedrijf focust op een samenleving die moet 'ontspullen' en op ontwikkeling van jongeren in de regio.

Waar: Euroweg, Amersfoort

Open op: Maandag tot zaterdag

Meer informatie

De Kringloper - Roosendaal

De Kringloper heeft vier winkels die bij elkaar in de buurt liggen; in Roosendaal, Etten-Leur, Steenbergen en Bergen op Zoom. "Die in Roosendaal wil ik toch vooral tippen", zegt Reinders. "Deze winkel is heel mooi ingericht. Ook hier werken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Er is nauwe samenwerking met het afvalbedrijf en er is een werkplaats waar wit- en bruingoed weer wordt gerepareerd en doorverkocht."

Waar: Borchwerf, Roosendaal

Open op: Maandag tot zaterdag

Meer informatie

De ARM - Utrecht

De ARM in Utrecht heeft diverse locaties aan de Oude Gracht, maar ook een enorme hal in de wijk Hoograven. "Hier verdwaal je echt, het is enorm groot", vertelt Reinders. Elke afdeling, van kleren tot meubilair, is heel uitgebreid. "Er is ook een kinderkringloopwinkel en in samenwerking met de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht worden van oude producten nieuwe voorwerpen gemaakt en er worden mensen binnen de kringloop voor opgeleid."

Waar: Verlengde Hoogravenseweg, Utrecht

Open op: Dinsdat tot zaterdag

Meer informatie

Winkel jij weleens bij een kringloopwinkel en waarom? Laat je reactie achter onder dit artikel.