Elke week draaier er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer de fantasie- en avonturenfilm The Nutcracker and The Four Realms, met rollen voor Morgan Freeman en Keira Knightley, en het drama Loro over het leven van Silvio Berlusconi.

Girl - drama

Lara (15) is geboren in het lichaam van een jongen. Desondanks zet ze alles op alles om door te breken als ballerina. Tijdens de strijd, die niet bepaald makkelijk is, wordt ze gesteund door haar vader en broertje. Girl ontving meerdere prijzen tijdens het filmfestival van Cannes.

Genre: drama

Regisseur: Lukas Dhont

Cast: Victor Polster, Arieh Worthalter

Kijkwijzer: 12+

Halloween - horror

Veertig jaar geleden ontsnapte Laurie Strode aan de slachtpartij van Michael Myers tijdens Halloween. Nog altijd heeft ze nachtmerries over de gemaskerde seriemoordenaar. In Halloween wordt ze met dit spook uit haar verleden geconfronteerd.

Genre: horror



Regisseur: David Gordon Green



Cast: Jamie Lee Curtis, Nick Castle, Judy Greer, Will Patton, Omar J. Dorsey, Andi Matichak



Kijkwijzer: 16+



My Foolish Heart - drama

Onder verdachte omstandigheden sterft jazztrompettist Chet Baker op 13 mei in 1988 pal voor zijn hotel in Amsterdam. Detective Lucas probeert zijn laatste dagen te reconstrueren. Hij ontmoet Sarah, Bakers laatste geliefde, zijn trouwe vriend Simon en Doctor Feelgood. Tijdens zijn zoektocht naar antwoorden raakt hij steeds dieper verzeild in het leven van de aan lager wal geraakte muzikant en komt hij zijn eigen 'donkere kant' tegen.

Genre: drama



Regisseur: Rolf van Eijk



Cast: Gijs Naber, Steve Wall, Arjan Ederveen, Raymond Thiry, Lynsey Beauchamp, Paloma Aguilera Valdebenito



Kijkwijzer: 12+



Bohemian Rhapsody - muziek, drama

Bohemian Rhapsody is een ode aan Queen en leadzanger Freddie Mercury in het bijzonder. De film vertelt het verhaal van de opkomst van de band aan de hand van zijn bekende liedjes en met aandacht voor de levensstijl van Mercury, waardoor de band uiteindelijk uiteenviel. Ook is er aandacht voor de reünie aan de vooravond van Live Aid.

Genre: drama



Regisseur: Bryan Singer

Cast: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Tom Hollander, Mike Myers



Kijkwijzer: 12+



I Miss You When I See You - drama

De Japanner Kevin heeft jaren in Australië gewoond. Als hij terugkeert naar Hongkong om zijn oude schoolvriend en tevens jeugdliefde Jamie op te zoeken, spreekt hij eindelijk uit dat hij gevoelens voor hem heeft. Het bezorgt Jamie, die op het punt staat met een vrouw te trouwen, een enorm dilemma. Moet hij zijn hart volgen, of leven volgens de normen van de maatschappij?

Genre: drama

Regisseur: Simon Chung

Cast: Jun Li, Bryant Mak, Yuen Ho Yeung, Candy Cheung, Kevin Ip



Kijkwijzer: 12+



The Nutcracker and The Four Realms - avontuur, fantasie

In een vergrendelde doos zit het onbetaalbare geschenk van de overleden moeder van Clara. De sleutel die de doos kan openen is alleen niet in haar bezit. Clara maakt er een missie van om de sleutel te vinden. Ze belandt in een vreemde, mysterieuze wereld waarin ze soldaat Phillip en een bende muizen ontmoet. De soldaat en zijn troepen heersen over drie koninkrijken en staan op het punt om een vierde te veroveren. Clara heeft hierin ook een belang, want hier moet de sleutel zijn. Met rollen voor Keira Knightley, Morgan Freeman en Mackenzie Foy.

Genre: avontuur, fantasie

Regisseur: Lasse Hallström



Cast: Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren, Morgan Freeman, Misty Copeland



Kijkwijzer: 12+



Loro - drama

Een man die de gemoederen bezighoudt: Silvio Berlusconi. Hij bouwde een media-imperium, kende een razendsnelle opkomst in de Italiaanse politiek en heeft menig schandaal op zijn naam staan. In Loro schetst Paolo Sorrentino een portret van Berlusconi op het moment dat hij de controle over zijn leven verliest. Zijn huwelijk wankelt, zijn bondgenoten keren hem de rug toe en het einde van zijn politieke carrière is in zicht. Hoe ver gaat hij om aan de macht te blijven?

Genre: drama

Regisseur: Paolo Sorrentino



Cast: Toni Servillo, Riccardo Scamarcio



Kijkwijzer: 16+



Films die worden genoemd in het overzicht draaien vanaf 1 november in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

