Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten waar nog kaarten voor te koop zijn op een rij. Deze week zijn dat onder andere optredens van Leon Bridges, Douwe Bob en Father John Misty.

Douwe Bob - Amsterdam

De carrière van Douwe Bob begon in Bitterzoet, het poppodium waar het tv-programma De Beste Singer Songwriter van Nederland werd opgenomen. Inmiddels is die zaal te klein voor de zanger en zijn nieuwe, uitgebreide band. Het concert van Douwe Bob is daarom verplaatst naar een grotere zaal in het Zonnehuis.

Waar: Zonnehuis, Amsterdam

Wanneer: 1 november, aanvang 20.30 uur



Prijs: 25,53 euro



Meer informatie

Leon Bridges - Amsterdam

De Texaan Todd Leon Bridges ademt vintage soul. Inspiratie haalt hij uit legendes als Otis Redding en Sam Cooke, waar hij vaak mee wordt vergeleken. Daar blijft het echter niet bij. Met zijn tweede album Good Thing flirt Bridges steeds meer met hiphop en r&b. Afgelopen zomer stond hij al op Down The Rabbit Hole en North Sea Jazz, soulliefhebbers kunnen deze week nog de kans grijpen om Bridges in AFAS Live te zien.

Waar: AFAS Live, Amsterdam



Wanneer: 1 november, aanvang 20.00 uur



Prijs: vanaf 38,50 euro



Meer informatie

Father John Misty - Eindhoven

Joshua Tillman is de echte naam van singer-songwriter Father John Misty. Om zich te richten op zijn solocarrière verliet hij de folkband Fleet Foxes en maakte hij een succesvol debuutalbum. De Amerikaan speelt, zingt en produceert indiefolk met een bluesstem die doet denken aan Nick Cave. Father John Misty is overigens niet alleen muzikaal; live maakt de muzikant zijn publiek graag aan het lachen.

Waar: Effenaar, Eindhoven



Wanneer: 2 november, vanaf 19.30 uur



Prijs: vanaf 25 euro

Meer informatie

Splendid - Utrecht

De zevenkoppige formatie Splendid staat garant voor een feestje op de dansvloer. De Haagse band serveert pop met verschillende invloeden van neo-soul en reggae en doet denken aan Chef'Special en Will and the People. Last van een herfstdip? In TivoliVredenburg voelt het tijdens het optreden van deze band weer even als zomer.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 2 november, 19.30 uur

Prijs: 16,50 euro

Meer informatie

Noah Slee - Utrecht

Zanger Noah Slee komt uit Auckland. Hij reisde door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Europa om zijn muzikale grenzen te verkennen en werd opgepikt door het Duitse Majestic Casual Records. Hij verhuisde naar Berlijn en bracht Otherland uit, een debuutalbum overladen met neo-soul en future r&b. Voor liefhebbers van Jarreau Vandal en Jordan Rakei.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 2 november, aanvang 19.30 uur



Prijs: 9,08 euro



Meer informatie

Level 42 - Tilburg

Al meer dan 35 jaar staat de Britse jazzfunkband Level 42 op de planken. De band, die ontstaan is rondom frontmannen Mark King en Mike Lindup, verwierf bekendheid met hitsingles Lessons In Love, Someting About You en Leaving Me Now in de jaren tachtig en negentig. Deze dagen spelen de mannen nog net zo funky als vroeger.

Waar: 013, Tilburg



Wanneer: 3 november, 19.30 uur



Prijs: 35,90 euro



Meer informatie

Bedouine - Utrecht

De charmante zangeres Bedouine werd geboren in Armenië, woonde als kind in Saoedi-Arabië en verhuisde naar Amerika toen haar ouders de loterij wonnen. Dat klinkt als een turbulent leven, maar daar is niets van terug te horen in de rustige, poëtische, warme folk van de zangeres. Afgelopen zomer maande ze op Best Kept Secret de tent nog tot een oase van rust, nu doet ze dat dunnetjes over in Molen de Ster.

Waar: Molen de Ster, Utrecht

Wanneer: 3 november, aanvang 19.30 uur

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie

Superorganism - Nijmegen

Acht bandleden, een zeventienjarige frontvrouw en een hoop appels; dat is de samenstelling van electropopband Superorganism. De band verscheen vorig jaar uit het niets met de single Something For Your M.I.N.D., die dankzij het catchy refrein en de opvallende videoclip viral ging. Inmiddels is het debuutalbum daar en doet de eigenzinnige band zijn clubtour door Nederland.

Waar: Doornroosje, Nijmegen

Wanneer: 6 november, aanvang 19.30 uur

Prijs: 17,50 euro

Meer informatie

Mattiel - Utrecht

Mattiel Brown groeide op in een plattelandsdorpje net buiten Atlanta. Het was de roerloze omgeving die haar creatieve lusten deed ontwikkelen. Zo leerde ze zichzelf illustreren en werd ze designer, voor de Amerikaanse haar zinnen zette op haar volgende doel: muziek. Mattiel maakt rebelse, schelle bluesrock, met een linkje naar de jaren zestig.

Waar: EKKO, Utrecht



Wanneer: 4 november, aanvang 20.30 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken.