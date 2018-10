Een idee voor een avondje uit tijdens een koude, gure avond, is een bezoek aan een comedycafé. Een overzicht van bijzondere comedycafés waar je, met een beetje geluk, een avond kunt lachen, gieren en brullen.



Toomler - Amsterdam

Verstopt in de kelder van het Hilton Hotel zit comedycafé Toomler. Van dinsdag tot en met zondag kunnen bezoekers hier verschillende comedyshows bijwonen. Zo zijn er try-outs en open podia en is er ook de Comedytrain, waarbij verschillende comedians zoals Patrick Lauerij en Soundos hun verhaal komen doen. Podcastfanaten kunnen ook hun hart ophalen in het comedycafé: in deze kelder wordt de podcast Echt Gebeurd opgenomen.

Waar: Breitnerstraat 2, Amsterdam

Prijs: vanaf 8,50 euro

The Stand-up Club - Rotterdam

Het recept van The Stand-up Club bestaat uit drie wisselende comedians en één presentator. Dit kunnen terugkerende cabaretiers zijn zoals Daan van der Hoeven of de bekende Theo Maassen. Kantine Walhalla is niet de enige thuisbasis van The Stand-Up Club. Deze zogenoemde comedyclubavond toert regelmatig naar Theater de Veste in Delft.

Waar: Veerlaan 11, Rotterdam

Prijs: vanaf 16 euro

Comedy Café - Amsterdam

Al meer dan 23 jaar programmeert het Comedy Café in Amsterdam elke week stand-upshows. Van woensdag tot en met zondag kunnen liefhebbers van cabaret het IJdok bezoeken voor een flinke dosis humor. De shows van het comedycafé zijn ook geschikt voor internationaal publiek. Naast Nederlandstalige shows, zijn er ook Engelstalige avonden.

Waar: IJdok 89, Amsterdam

Prijs: vanaf 5 euro

Het Comedyhuis - Utrecht

In een historische werfkelder aan de Utrechtse Oudegracht huist het Comedyhuis. Het gezelschap van dit comedycafé bestaat uit veertien stand-upcomedians. Elke dinsdag, vrijdag en zaterdag kunnen bezoekers terecht bij het Comedyhuis voor een avond lachen, gieren en brullen. Zelf een keer op het podium staan? Dat kan tijdens de workshops en Open Mic-avonden.

Waar: Oudegracht 36, Utrecht

Prijs: vanaf 9,99 euro

Boiler Room Comedy - Eindhoven

In het Ketelhuis van het Eindhovense Strijp-S worden maandelijks comedyavonden georganiseerd. De industriële boilerroom wordt omgetoverd tot comedyclub met een bar en podium, waar professionele stand-upcomedians en amateurs uit het hele land het podium betreden.

Waar: Ketelhuisplein 1, Eindhoven

Prijs: vanaf 12,50 euro

Tasty Comedy - Scheveningen

Dineren tussen grappenmakers kan bij Tasty Comedy op De Pier in Scheveningen. Het comedyrestaurant 'serveert' naast dinerarrangementen, ook optredens van comedians uit binnen- en buitenland, met uitzicht op de boulevard en de zee. Vaste grappenmakers zijn onder anderen Kirsten Zweers, Anuar en Tim Hartog.

Waar: Strandweg 150-154, Scheveningen

Prijs: vanaf 59,50 euro

Comedyclub Almere - Almere

In theater de Kunstlinie Almere Flevoland nodigt Almeerse comedian Arie Koomen een of twee keer per maand bekend en onbekend comedytalent uit om te laten zien wat ze in huis hebben. Koomen (bekend van comedyprogramma De Lama's) en Wilko Termijn (bekend van De Grote Improvisatieshow) wisselen de presentatie af en praten de avond aan elkaar.

Waar: Esplanade 10, Almere

Prijs: vanaf 12,50 euro

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Mist jouw favoriete comedycafé? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het bericht.