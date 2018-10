Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 27 oktober worden in heel het land honderden evenementen georganiseerd. Een overzicht van een aantal bijzondere activiteiten in het donker.

's Nachts klimmen - Almere, Amsterdam, Rotterdam en Venlo

Altijd al eens 's nachts willen klimmen in een donker bos? Grijp dan dit weekend nog je kans bij een van de klimbossen in Almere, Amsterdam, Rotterdam of Venlo. Bij het afleggen van het parcours in het pikkedonker - slechts in het schijnsel van kaarsjes en kleine lichtjes - staan al je zintuigen op scherp.

Wanneer: 26 en 27 oktober, vanaf 19.00 uur

Waar: diverse locaties

Prijs: kinderen tot elf jaar 19,95 euro, vanaf twaalf jaar 24,95 euro

Beleef het bos met de Nachtwachter - Leek

In het donker een boswandeling maken, kan in Leek samen met de Nachtwachter. Hij woont in het bos, maar vertoont zich overdag nooit. Als geen ander kent hij de geheimen en bijzonderheden van de nacht. Aan kinderen en volwassenen vertelt hij graag over het leven van dieren en planten in het bos. Aanmelden is verplicht en kan tot vrijdag 26 oktober.

Wanneer: zaterdag 27 oktober vanaf 19.00 uur

Waar: Landgoed Nienoord in Leek

Prijs: kinderen tot en met twaalf jaar 2,50 euro, begeleiders 1 euro

Dineren in het donker - Emmeloord

Na het succes van vorig jaar besloot restaurant Le Mirage in Emmeloord dit jaar nog eens een avond voor geblinddoekt dineren te organiseren. Als iedereen is uitgegeten, gaat de blinddoek weer af. De gastvrouw of -heer vertelt dan wat je hebt gehad. Reserveren is aanbevolen.

Wanneer: zaterdag 27 oktober vanaf 18.30 uur

Waar: Beursstraat 2 in Emmeloord

Prijs: 55 euro

Vuur, Vleermuizen en Vertier - Acquoy (Gelderland)

Bij het Gelderse Fort Asperen, bekend van zijn nachtelijke bewoners (de vleermuizen), drinken bezoekers 's avonds een glas glühwein of warme chocolademelk. Maak zelf marshmallows, bak een broodje of luister naar livemuziek, terwijl je meer te weten komt over het fort. De Taveerne van Fort Asperen zal de hele avond open zijn.

Wanneer: zaterdag 27 oktober van 19.00 tot 22.30 uur

Waar: Langendijk 60 in Acquoy

Prijs: gratis

Sterrenkijken met de Sterrenwacht Limburg - Heerlen

In het Limburgse Heerlen staan er bij helder weer diverse telescopen opgesteld voor bezoekers. Ze staan gericht op de maan, planeten, nevels en sterrenhopen. Woon een presentatie bij, bezoek de expositie en het planetarium of kom gewoon een kop koffie drinken. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar de Sterrenwacht Limburg.

Wanneer: zaterdag 27 oktober vanaf 19.30 uur

Waar: Schaapskooiweg 95 in Heerlen

Toegang: 3,50 euro

Knuffelweide by Night - Amerongen

Voor de allerkleinsten (kinderen tot twaalf jaar) organiseert kinderboerderij de Knuffelweide in Amerongen een speciale dierenknuffelavond. Zijn de varkens nog wakker? Zie je de kippen op stok? Kom de dieren tijdens de avond bekijken en knuffelen. Er wordt ook nog een spannend verhaal verteld.

Wanneer: zaterdag 27 oktober van 19.00 tot 20.00 uur

Waar: Industrieweg 3 in Amerongen

Toegang: gratis

Varen in het donker - Leiden

Laat het donker tijdens een speciale vaartocht door Leiden met Bootjes en Broodjes. Met een overdekte en verwarmde boot vaar je vanaf de Blauwpoortsbrug naar De Kaag. Tijdens de twee uur durende tocht is er chocolademelk, glühwein, lekkers en koffie en thee aan boord.

Wanneer: zaterdag 27 oktober van 21.00 tot 23.00 uur

Waar: Blauwpoortsburg 1 in Leiden

Toegang: 25,50 euro

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.