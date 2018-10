Er is weer een heleboel te doen in Den Haag tijdens het weekend. NU.nl zet voor je op een rij wat allemaal.

The Hague Halloween Festival: Game Over - PIP Den Haag

Het The Hague Halloween Festival is niet zomaar een muziekfestival. Bezoekers van het halloweenfeest kunnen ter plekke ook lasergamen, zich door visagisten laten omtoveren of in een VR-wereld stappen. Dresscode? Halloweenkostuums.

Waar: PIP Den Haag, Den Haag

Wanneer: 26 oktober, van 17.00 uur tot 5.00 uur

Prijs: 14 euro

India Dans Festival - Korzo Theater

Het India Dans Festival presenteert tijdens de achtste editie een uitgebreid programma van de Indiase danscultuur van vroeger in het Korzo Theater. Naast dansvoorstellingen kunnen bezoekers ook andere activiteiten bijwonen. Zo worden er in Club Bombay meet & greets, workshops en verschillende filmvertoningen georganiseerd.

Waar: Korzo Theater, Den Haag

Wanneer: 26 oktober, vanaf 19.00 uur

Prijs: van 6 tot 23 euro

Indonesische Taxatie Beurs - Venduehuis Den Haag

Wie benieuwd is naar wat dat Indonesische werkje in de kast nou waard is, kan daar dit weekend achter komen. Onder het motto Venduehuis Den Haag, twee eeuwen ervaring met Indonesische kunst organiseert het Venduehuis taxatiedagen speciaal voor Indonesische kunst.

Waar: Vendeuhuis, Den Haag

Wanneer: 26 oktober

Prijs: gratis deelname

Internationaal jeugdkunstfestival De Betovering - Den Haag

Door heel Den Haag zijn er dit weekend verschillende exposities en activiteiten voor de hele familie. Doe bijvoorbeeld mee aan een workshop waarbij je je eigen soundtrack maakt, of bekijk straattheater met mensen zonder hoofden. Doof, slechthorend of anderstalig? Er worden ook workshops gehouden onder de benaming NDR, waarbij weinig of geen Nederlands wordt gesproken, zoals dans- en circusoptredens.

Waar: verschillende locaties in Den Haag

Wanneer: 25 tot en met 27 oktober

Prijs: zowel gratis als betaalde activiteiten

Haagse Popnacht - Paard

Met de Haagse Popnacht wordt de Haagse Popweek afgesloten in poppodium Paard. Daar verzamelt het muzikaal talent uit Den Haag dat op het punt staat om door te breken in Nederland. Tijdens de Popnacht worden de Haagse Popprijs voor het beste initiatief, De Haagse Popprijs voor de succesvolste Haagse artiest/act en de prijs voor opkomend talent, de Popradar Music Support Award, uitgereikt.

Waar: Paard, Den Haag

Wanneer: 27 oktober, van 19.30 uur tot 4.00 uur

Prijs: gratis toegang

Modern Body Festival - The Grey Space In The Middle

In expositieruimte The Grey Space In The Middle kunnen kunstliefhebbers dit weekend kijken naar en meedoen met interactieve kunstwerken. Het festival, dat georganiseerd wordt door kunstenaars Stelios Manousakis en Stephanie Pan, presenteert Nederlandse én internationale premières; exposities en performances met als thema Modern Body.

Waar: The Grey Space In The Middle, Den Haag

Wanneer: 28 oktober, 12.00 uur tot 20.00 uur

Prijs: gratis toegang

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.