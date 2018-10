Dit weekend is je laatste kans om langs te gaan bij Freek en Hella de Jonge in het Groninger Museum. Maar er is nog veel meer te doen in Groningen: zo is er in de Martinikerk een Brocantefair en is het Groninger Forum het decor van Cinekid.

Cinekid - Groniger Forum

In het Groninger Forum kun je nog nét het staartje meepikken van het kinderfestival Cinekid. Kijk een film, speel een van de uitdagende games of doe mee aan een creatieve workshop. Knutselen in het Maaklab kan ook, of leef je uit met de nieuwste technologieën in het befaamde Medialab.

Wanneer: tot en met vrijdag

Waar: Groninger Forum

Prijs: met film 8 euro, zonder film 5 euro

Uitdelen voederbieten - Vismarkt

De Vereniging van Volksvermaken deelt zaterdag op de Vismarkt gratis voederbieten uit. Geen bieten om op te eten, maar om een mooie lampion van te maken. Volgende week zaterdag is er een Lampionnenoptocht van zelfgemaakte lampionnen door de binnenstad van Groningen.

Wanneer: zaterdag van 11.30 tot 13.30

Waar: Vismarkt

Prijs: gratis

Indoor springkussenfestival - MartiniPlaza

MartiniPlaza is nog tot en met zaterdag omgebouwd tot een groot speelparadijs. Je vindt er 12.000 vierkante meter aan springkussens, stormbanen, klimtorens, glijbanen en een ballenbak.

Wanneer: tot en met zaterdag

Waar: MartiniPlaza

Prijs: 8 euro

Freek en Hella de Jonge - Groninger Museum

De zes weken zitten er bijna op voor Freek en Hella de Jonge. Ze hebben zes weken lang in het Groninger Museum 'gewoond', en zijn er zondag voor het laatst. Het publiek heeft alleen nog dit weekend om, aan de hand van kunstwerken, foto’s performances en filmbeelden, kennis te maken met het echtpaar en hun verhaal.

Wanneer: tot en met zondag

Waar: Groninger Museum

Prijs: 15 euro

Brocantefair - Martinikerk

De Martinikerk is zaterdag het decor van een grote Brocantefair. Er zijn veertig bekende Brocanteurs uit heel Nederland aanwezig. De organisatie belooft voor ieder wat wils.

Wanneer: zaterdag

Waar: Martinikerk

Prijs: 5 euro

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete activiteit? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.