Er is weer een heleboel te doen in Rotterdam tijdens het weekend. Van dineren tussen kunst tot wandelen tussen de zombies in de Koopgoot.

Wildlife Film Festival - Cinerama

Liefhebbers van natuurfilms- en documentaires opgelet: dit hele weekend kun je tijdens het WFFR naar een selectie films uit binnen- en buitenland kijken in Cinerama. Met films als Attenborough's Ant Mountain over een van de grootste dierenkolonies ter wereld, tot Sex, Lies and Butterflies over nachtvlinders, vlinders en rupsen.

Wanneer: vrijdag 25 tot en met zondag 27 oktober

Waar: Westblaak 18

Toegang: vanaf 8,50 euro

Meer informatie

Diner tussen de kunst - Garage Rotterdam

Deze vrijdagavond verandert Garage Rotterdam in een uniek restaurant vol kunstwerken. Schuif aan tafel met de kunstenaars en curator Sjoerd Kloosterhuis en geniet van een vegetarisch diner bereid door de Rotterdamse chef-kok Laurence van Bergeijk. Tussen de gerechten door vertellen de kunstenaars over de tentoonstelling Prosecute my Posture.

Wanneer: vrijdag 26 oktober om 18.00 uur

Waar: Goudsewagenstraat 27

Toegang: 35 euro (diner)

Meer informatie

Pinkman 5 Years of Tears - BAR

Het Rotterdamse platenlabel - en inmiddels ook platenzaak - Pinkman Records viert zijn vijfde verjaardag in de naastgelegen club BAR. Dansen kan op dj's als I-F, Marsman (eigenaar van Pinkman) en Identified Patient. Ook de kelder gaat open, waar ruimte is voor dj's Slick Chick en Ian Martin .

Wanneer: vrijdag 26 oktober van 23.00 tot 05.00 uur

Waar: Schiekade 201

Toegang: 10 euro

Meer informatie

Halloween in de Markthal - Markthal

Voor de kleine Halloweenfans is er dit weekend van alles te doen in de Markthal. Doe bijvoorbeeld mee aan de trick or treat-route door de Markthal en proef alle enge hapjes of knutsel iets griezeligs. Een bezoek brengen mag natuurlijk (eng) verkleed.

Wanneer: zaterdag 27 en zondag 28 oktober

Waar: Ds. Jan Scharpstraat 298

Toegang: gratis

Meer informatie

Rotterdam Zombie Walk - Koopgoot

Altijd al willen ervaren hoe het is om als zombie tussen mede-zombies te lopen? Of om als toeschouwer honderden op holgeslagen zombie's door de Rotterdamse nacht te zien dwalen? Kom dan zaterdagavond naar de binnenstad, waar de Rotterdamse Zombie Walk plaatsvind. Met als startpunt de Koopgoot en eindpunt het Eendrachtsplein.

Wanneer: zaterdag 27 oktober van 20.00 tot 23.00 uur

Waar: Koopgoot

Toegang: gratis

Meer informatie

Vintage Sale - RoseRouge

Op zoek naar een warme winterjas of trui? Kom dan naar de tweedehands kledinguitverkoop bij Rose Rouge. Na het winkelen schuif je meteen aan voor een cocktail in deze trendy hotelbar in Rotterdam Noord.

Wanneer: zondag 28 oktober

​Waar: Benthuizerstraat 35B

Toegang: gratis

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.