Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht; van een Halloweendisco tot het Mantis Festival. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Nacht van de Nacht - Domtoren en binnenstad

Het licht gaat uit in Utrecht tijdens de Nacht van de Nacht, een initiatief om stroom te besparen. Tijdens de Nacht kun je de Domtoren beklimmen om de stad in het donker te bekijken. Om 18.00 uur is er een lampionnenoptocht door de stad voor kinderen en later twee voor volwassenen. Om 19.00 uur vindt de landelijke aftrap bij de Domtoren plaats door ambassadeur Vincent Bijlo.

Waar: Domtoren en binnenstad

Wanneer: 27 oktober

Prijs: Gratis

Meer informatie

Halloween Festival – TivoliVredenburg

Halloween Festival vindt plaats in drie zalen van TivoliVredenburg. Je vindt er een spookhuis, silent disco, arcade games, jaren negentig hits en lokale dj's. Huiveren en dansen dus, of zoals de organisatie het zelf zegt: 'Scary Movie meets eng dansbare tunes'.

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 27 oktober

Prijs: 14,50

Meer informatie

Mantis Festival – Muntgebouw Utrecht

De stad heeft er een nieuw festival bij: Mantis. In het oude Muntgebouw aan de Muntkade treden zeventig artiesten op in veel verschillende stijlen, van techno tot reggae. Ook kun je onder meer luisteren naar spoken word en kijken naar dans, acrobaten en street art. De organisatie profileert het festival als een 'intiem evenement'.

Waar: Muntgebouw

Wanneer: 27 oktober

Prijs: 22 euro

Meer informatie

Halloweendisco en stormbaan – Zwembad den Hommel

In zwembad den Hommel in Oog en Al wordt een Halloween disco georganiseerd. Naast deze show ligt er ook een stormbaan in de vorm van een krokodil in het water.

Waar: Zwembad den Hommel

Wanneer: 26 oktober en de stormbaan het hele weekend

Prijs: Reguliere prijs zwembad

Meer informatie

Sunday Assembly - Venue

Wat is waarheid? Om hierover meer te leren kun je zondag naar de Sunday Assembly gaan, een maandelijks bijeenkomst voor gelovigen én ongelovigen. Er is een praatje, muziek, koffie, comedy en je kunt er 'filosofisch speeddaten'. Kees Mulder, promovendus van Universiteit Utrecht en rapper, vertelt over waarheid en wetenschap.

Waar: Venue

Wanneer: 28 oktober

Prijs: gratis

Meer informatie

Bovenstaande activiteiten zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw weekendtip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.