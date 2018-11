Woensdag is het 31 oktober en dat betekent: Halloween. Ben je niet bang aangelegd? Dan is er de komende week genoeg griezeligs en gruwelijks voor je te doen in Nederland.

De film The Exorcist - diverse Pathé-bioscopen

Ai, hij is terug van weggeweest dankzij Pathé Classics... de film The Exorcist van regisseur William Friedkin. Deze film uit de jaren zeventig wordt ook wel de engste aller tijden genoemd. Tijdens Halloween draait de vernieuwde versie uit 2001 (The Directors Cut) weer één avondje in de bios.

Waar: Pathé bioscopen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Ede en Tilburg

Wanneer: 31 oktober

Prijs: 8,50 euro

Heksendoorn - Hellendoorn

Opperheks Odelia zwaait tijdelijk haar staf door het Avonturenpark en betekent naast de vaste attracties veel griezelige figuren, bezemstelen, het HiHa Heksenpad en een griezelvoorstelling. Of wat dacht je van een bezoekje aan het Horror Hotel? Op zaterdag 27 oktober is het park ook 's avonds geopend en is er een vuurwerkshow.

Waar: Avonturenpark Hellendoorn, Hellendoorn

Wanneer: tot en met 31 oktober

Voor wie: alle leeftijden

Prijs: vanaf 22,50 euro

VR-moorddiner en haunted playground - Groningen

Boek een tafel voor het engste diner van Groningen en probeer met je vrienden een moord op te lossen. In een modern jasje, want om de antwoorden te krijgen heb je een virtualrealitybril nodig. Aansluitend kun je naar de Haunted Playground of naar de cultklassieker The Rocky Horror Picture Show.

Waar: Groninger Forum, Groningen

Wanneer: 31 oktober, vanaf 18.00 uur

Halloween Escape Night - Amsterdam

Met behulp van puzzels op tijd proberen te ontsnappen: escaperooms zijn altijd spannend. Tijdens Halloween zijn de escaperooms van Backspace omgebouwd naar extra enge Halloween Escape Rooms. Denk aan donkere kamers, acteurs, spinnenwebben en pompoenen. Toegangsprijs is inclusief drankje en scary snack.

Waar: Backspace Escaperooms, Amsterdam

Wanneer: 31 oktober

Voor wie: 18 jaar en ouder

Prijs: 27,50 euro

