Jeu de boules, een van origine Frans spel, lijkt Nederland te veroveren in een nieuwe vorm. In juni opende de eerste jeu-de-boulesbar in Amsterdam en ook in Utrecht kan het spel vanaf donderdag binnen gespeeld worden. Is het spelletje met de ballen in opkomst? En waarom?

Een balletje gooien, een biertje drinken en een hapje eten; jeu de boules moet volgens Rogier van Genugten van Mooie Boules in Amsterdam het nieuwe uitje worden. "Het is een laagdrempelig spel dat iedereen kan spelen. De grote ballen bij het kleine balletje gooien, dat hoef je niet drie keer uit te leggen. Je kunt het fanatiek spelen, of juist heel rustig en lekker veel praten."

Dat is ook waarom JEU in Utrecht donderdag de deuren opent, vertelt woordvoerder Roy Goorts. "We willen een andere manier bedenken waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten. Op de camping is de jeu-de-boulesbaan een echte ontmoetingsplek, dat willen wij ook creëren."

Een alternatief voor bowlen en lasergamen

Daarnaast moet het een alternatief worden voor bowlen, lasergamen en escaperooms, vertelt Goorts. "Altijd maar hetzelfde uitje bij vrijgezellenfeesten en kinderfeestjes, of alleen maar een biertje doen in de stad – we wilden iets anders."

Het grijpen naar jeu de boules als uitje heeft volgens de Tilburgse Ad Vingerhoets, professor in gedrags- en sociale wetenschappen, niet veel te maken met nostalgie, maar het krachtige concept van het spel. "Dit spel doorstaat de tand des tijds. De Inca's speelden al balspellen. En dobbelen, ook een krachtig spel, werd al gespeeld door de oude Grieken. Nu wordt jeu de boules met een modern sausje overgoten, maar het wezen van het spel blijft gelijk."

Vingerhoets betwijfelt of het spel binnen en in een stad wel uit de verf komt. "Ik woon zelf in Brabant en bijna alle dorpen hebben wel een baan in de buitenlucht. Ik kan me voorstellen dat een baan in de buitenlucht en in een buurt beter is dan in een bar. Het kleinschalige en het contact met buurtgenoten hoort bij het spel. Daarin zit vooral de kracht."

Spel dat verbroedert

Van Genugten snapt het punt van de professor. "In Amsterdam zijn er iets van zeven of acht losse banen in de stad, en daar komt de buurt samen. Toch zie ik ook bij ons een buurtfunctie, vooral op zaterdag en zondag. Veel mensen komen even binnen hangen en gaan dan weer door. Daarnaast verbroedert het, je kunt met onbekenden spelen en er wordt veel gepraat bij de banen."

Het idee voor de eerste jeu-de-boulesbar in Nederland komt voort uit het brein van Van Genugten, die samen met een paar vrienden op een foodfestival stond. "We hadden een hapje en een drankje, maar we hadden niet echt iets te doen. Na wat brainstormen bedachten we dat jeu de boules een leuk spel zou zijn om te doen, ook omdat iedereen het kan."

De ondernemer startte met jeu-de-boulesevenementen in de Amsterdamse buitenlucht, met als hoogtepunt zo'n duizend spelers in de Tolhuistuin. "Dit evenement was zo snel uitverkocht, dat we zeker weten dat mensen dit spel leuk vinden. Daarom wisten we dat we iets permanent konden gaan openen."

Nieuwe jeu-de-boulesdoelgroep

JEU in Utrecht gaat vooral inspelen op het jongere publiek en de vele studenten in de stad. "Deze activiteit hoef je niet op een precieze tijd te doen, je kunt later aansluiten als je wilt. Dat maakt het ongedwongen. Je speelt de sport met z'n allen, maar je hoeft er niet sportief voor te zijn," zegt Goorts, die zich kort daarna hardop afvraagt of het spel een sport is of niet.

Sjoerd Pieterse (68), voorzitter van de Nederlandse Jeu de Boules Bond, zegt van wel. Hij vertelt dat er ongeveer tweehonderd verenigingen zijn aangesloten bij de bond met in totaal zestienduizend leden en ongeveer evenveel verenigingen die niet zijn aangesloten. "Er zijn nationale-, Europese- en wereldkampioenschappen voor jeu de boules. Ons veteranenteam is de afgelopen twee jaar Europees kampioen geworden."

'Een heleboel mensen zien het als iets sufs'

Pieterse, bij wie het begint te kriebelen als hij een week niet 'boult', vindt het leuk dat met de bars een jongere doelgroep wordt aangesproken. "We hebben wel last van een imagoprobleem. Een heleboel mensen zien het als iets sufs, iets voor oudere mannen of iets voor alleen maar op de camping. Ik begrijp dit wel, het is geen snelle sport en er is geen afwisseling. Maar ik vind het leuk, door de techniek en de precisie. Ik wil mezelf en mijn tactiek telkens verbeteren."

Een hele middag spelen, zou Van Genugten niet volhouden. Het gaat in de bars ook om het hele plaatje, de mix met eten, drinken en muziek. De Utrechtse en Amsterdamse ondernemers willen beiden ook locaties gaan openen in andere steden. Van Genugten: "Het zou leuk zijn als iedereen straks denkt dat jeu de boules niet uit Frankrijk komt, maar uit Nederland."

Je vindt Mooie Boules aan het Zeeburgerpad 3 in Amsterdam en JEU aan Paardenveld 3 in Utrecht.

