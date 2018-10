Dit weekend is er weer van alles te doen in Amsterdam. Van kinderbioscoop in het Erasmuspark tot vintage kleding kopen in de Radion.

KidsBios - Terrasmus

Meezingen met Frozen, smullen van Sjakie en de Chocoladefabriek of op het puntje van de stoel met The Lego Ninjago Movie? Tijdens het KidsBios-herfstfestival kunnen kinderen naar de film in de Filmcontainer bij Terrasmus in het Erasmuspark. Het aantal zitplaatsen is beperkt (vijftien stoelen per film), dus wees er snel bij.

Wanneer: vrijdag 26 tot en met zondag 28 oktober van 11.00 tot 17.00 uur

Waar: Erasmuspark 1

Toegang: 5 euro inclusief consumptie

Kermis Amsterdam Osdorp - Stadspark Osdorp

Smullen van suikerspinnen en churros, griezelen in het spookhuis of toch liever botsen in de botsauto’s? Er is weer kermis in Amsterdam met voor ieder wat wils. Op vrijdag is er een speciale euro dag, met toegang tot attracties voor 1 euro.

Wanneer: vrijdag 26 tot en met zondag 28 oktober

Waar: stadspark Osdorp

Toegang: gratis (met uitzondering van attracties)

London Calling Festival - Paradiso

Ontdek nieuwe internationale acts tijdens muziekfestival London Calling dat al meer dan 25 jaar een springplank is voor jonge artiesten. Verwacht een weekend met beloftevolle britpop-, indie- en dancebands die klaar zijn voor hun muzikale doorbraak. Met dit jaar artiesten als The Garden, The Academic, Ancient Shapes, Yuno, Jess Williamson, Laps en Crumb.

Wanneer: vrijdag 26 tot en met zaterdag 27 oktober

Waar: Weteringschans 6-8

Toegang: dagkaart 17,02 euro, nachtkaart 11,35 euro

24H West - Amsterdam West

Komende zaterdag zijn er in stadsdeel West meer dan veertig activiteiten; van een workshop zeefdrukken tot een luisterwandeling door de wijk, en van een Silent Rooftop Party tot een burlesk workshop. Het festivalhart ligt in De School aan de Jan van Breemenstraat, waar bezoekers overdag rondkijken in de creatieve studio’s. 's Avonds is daar ook een programma met muziek, cocktails en een overdekte barbecue.

Wanneer: zaterdag 27 oktober

Waar: diverse locaties in stadsdeel West

Toegang: gratis

Nacht van de Geschiedenis - Rijksmuseum

Opstanden, rebellie en revoluties zijn van alle tijden en vinden overal ter wereld plaats. Tijdens de Nacht van de Geschiedenis is Opstand het thema met lezingen, debatten en interviews van bekende sprekers. De Nacht start met Jonathan Israel (hoogleraar moderne Europese geschiedenis). Andere sprekers zijn onder andere Peter Vandermeersch (NRC), Nelleke Noordervliet (schrijver), Clairy Polak en Hedy D’Ancona.

Wanneer: zaterdag 27 oktober van 20.00 tot 01.00 uur

Waar: Museumstraat 1

Toegang: 30 euro

Vintage Kilo Sale - Radion

Liefhebbers van duurzame, bijzondere en trendy mode kunnen zondag helemaal losgaan tijdens de Vintage Kilo Sale. Verwacht een grote vintage collectie met denim, leer, vesten, truien, jassen en schoenen. Afrekenen gaat per kilo waarbij geen minimum of maximum is vereist. Het gewicht keer 15 euro is wat je afrekent.

Wanneer: zondag 28 oktober van 12.00 tot 17.00 uur

Waar: Louwesweg 1

Toegang: gratis

