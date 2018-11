Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer de romantische drama Life Itself met Olivia Wilde en The Sisters Brothers met Jake Gyllenhaal.

De Dirigent - Drama

Al van kinds af aan is het de droom van Antonia Brico om dirigent te worden. Haar ambitie wordt door zowel haar ouders als haar pianoleraar afgekeurd. Antonia laat zich niet uit het veld slaan en komt terecht in Berlijn, waar ze eindelijk de kans krijgt om als eerste vrouw het Filharmonisch Orkest te dirigeren. Tot ze voor het blok gezet wordt door haar grote liefde.

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Maria Peters

Cast: Christanne de Bruijn, Annet Malherbe, Raymond Thiry, Gijs Scholten van Aschat

Kijkwijzer: 12+

The Girl in the Spider’s Web - Drama

Lisbeth Salander, bekend van de Millennium boekenreeks van Stieg Larsson, keert terug in The Girl in the Spider’s Web. Het is de eerste verfilming van het gelijknamige boek van David Lagercrantz. Salander en journalist Mikael Blomkvist belanden in een web van spionnen, cybercriminelen en corrupte overheidsinstanties.

Genre: drama, thriller

Regisseur: Fede Alvarez

Cast: Claire Foy, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield, Vicky Krieps, Sylvia Hoeks

Kijkwijzer: 16+

RBG - Documentaire

Ruth Bader Ginsburg is een opperrechter aan het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Daar staat ze bekend als heldin, maar ook rebel. Zo strijdt ze voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen en werd ze onverwacht icoon binnen de popcultuur. Inmiddels is Ruth 85 jaar en beoefent ze nog steeds haar ambt. In de documentaire komen onder andere Bill Clinton en Sharron Fronteiro voorbij.

Genre: documentaire

Regisseur: Julie Cohen, Betsy West

Cast: Ruth Bader Ginsburg (Zichzelf), Jane C. Ginsburg (Zichzelf), Bill Clinton (Zichzelf)

Kijkwijzer: alle leeftijden

Het Voorval - Armando en de mythe - Documentaire

Een vijftienjarige jongen wordt door een Duitse soldaat aangehouden en meegenomen naar Kamp Amersfoort. Als de jongen doet alsof hij struikelt, steekt hij de soldaat neer en slaat hij op de vlucht. Dit is hét voorval dat kunstenaar Armando bijblijft. Het speelt een rol in zijn werken en hij begint er regelmatig over in interviews, maar nooit maakt hij duidelijk of hij zelf de jongen was. In deze documentaire staat het voorval centraal. Was hij erbij betrokken, of heeft hij het verzonnen?

Kijkwijzer: 12+

Regisseur: Sjors Swierstra, Roelof Jan Minneboo

Cast: Armando (Zichzelf)

Kijkwijzer: Alle leeftijden

Life Itself - Drama

Will en Abby ontmoeten elkaar in hun studententijd, waarna ze trouwen en Abby zwanger raakt. Wanneer er een schokkende gebeurtenis plaatsvindt, raak het niet alleen het leven van het Will en Abby, maar ook die van compleet vreemden aan de andere kant van de wereld.

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Dan Fogelman

Cast: Oscar Isaac, Olivia Wilde, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas

Kijkwijzer: 12+

Hunter Killer - Actie

Wanneer er een aanslag op een Amerikaanse onderzeeër in Russische wateren plaatsvindt, wordt kapitein Joe Glass ingezet om de uitbraak van de Derde Wereldoorlog te voorkomen. Samen met Navy SEALs is het aan hen om de gevangen genomen Russische president te redden. Maar om dat te doen, zal hij eerst met zijn onderzeeër door een levensgevaarlijk gebied moeten varen.

Genre: actie, thriller

Regisseur: Donovan Marsh

Cast: Gerard Butler, Gary Oldman, Billy Bob Thornton

Kijkwijzer 12+

The Sisters Brothers - Western

Het is 1850 in het Wilde Westen. Huurmoordenaars en broers Eli en Charlie Sisters krijgen de opdracht om Hermann Kermit Warm op te sporen. Om dit te voltooien krijgen ze de hulp van sluwe Morris, maar de opdracht lijkt een grotere klus dan verwacht en al gauw resulteert de zoektocht in een gevaarlijke missie naar de andere kant van Amerika.

Genre: Western

Regisseur: Jacques Audiard

Cast: Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, John C. Reilly

Kijkwijzer: 16+

Het Hut Syndicaat - Documentaire

Elke herfst gaat een groep mannen onder de leiding van gastronoom Ronald Timmermans jagen op het Nederlandse platteland. Dit doen ze op de Wieringermeerpolder, waar ze op klein wild jagen. Deze traditie noemen ze Het Hut Syndicaat, vernoemd naar de hut waar zij verblijven. In deze documentaire volgt Diego Gutiérrez de groep mannen om te begrijpen waarom zij dit ritueel uitvoeren.

Genre: documentaire

Regisseur: Diego Gutierrez

Kijkwijzer: 12+

Bovenstaande films draaien vanaf 18 oktober in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.