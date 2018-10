NU.nl zet voor iedereen die last minute een avond uit wil op een rij voor welke concerten nog kaarten te koop zijn.

Bazart - Paradiso

De Belgische indiepopband Bazart heeft een interessante indeling. Zo bestaat de band uit vijf leden, waarvan drie frontmannen de kern van de band vormen. De band streeft ernaar om kleinkunst populair maken bij het Vlaamse publiek. Voor liefhebbers van Spinvis en Faces on TV.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 25 oktober, aanvang 19.30 uur

Prijs: 27,24 euro

Joost - Effenaar

Na Lowlands, Paaspop en een uitverkochte clubtour staat Joost deze week in de Effenaar met zijn grootste show tot nu toe. De rapper vergaarde zijn fanbase op YouTube onder zijn kanaal EenhoornJoost en verzamelde met zijn single Bitches een miljoen weergaven op het videoplatform. Tegenwoordig werkt hij vaak samen met rapper Donnie, zo brachten ze M van Markering uit.

Waar: Effenaar, Eindhoven

Wanneer: 25 oktober, aanvang 20.15 uur

Prijs: 17,50 euro

Kamaal Williams - Lantarenvenster

Een met funk doordrenkte jazzshow is wat je van Kamaal Williams kan verwachten. Het project ligt in de handen van de Britse producer Henry Wu, die eerder samenwerkte met Yussef Kamaal onder de naam Black Focus. Ondanks het succes besloten de twee ieder hun eigen pad te volgen, wat voor Wu resulteerde in Kamaal Williams. Voor liefhebbers van flinke drumsolo's, soepele baslijntjes en nasty funk.

Waar: Lantarenvenster, Rotterdam

Wanneer: 25 oktober, aanvang 20.15 uur

Prijs: vanaf 18 euro

Rico & Sticks - Poppodium Volt

Ooit bekend als Opgezwolle, stonden Rico en Sticks met Delic op het podium. Na een uitverkocht reünieconcert in de Heineken Music hall (nu de AFAS live) besloten de twee weer op tour te gaan. Inmiddels zijn de mannen weer de studio ingedoken en kwamen ze in 2017 met het nieuwe album IZM, waarmee ze deze week in Poppodium Volt staan.

Waar: Poppodium Volt, Sittard

Prijs: vanaf 21 euro

Amber Arcades - Doornroosje

Annelotte de Graaf, beter bekend als Amber Arcades in haar fluwelen pyjama, is een Utrechtse singer-songwriter. Van haar spaargeld reisde ze naar New York, waar ze haar dromerige indiepop debuutalbum Fading Lines opnam. Dit album werd goed ontvangen en inmiddels is ook haar tweede album European Heartbreak een feit.

Waar: Doornroosje, Nijmegen

Wanneer: 27 oktober, aanvang 22.00 uur

Prijs: 11 euro

Ibeyi - TivoliVredenburg

Ibeyi bestaat uit tweelingzussen Lisa-Kaindé Diaz en Naomi Diaz. De Frans-Cubaanse tweeling combineert jazz, soul, R&B met Afrikaanse invloeden. Zo zingen ze in het Engels, maar ook in Yoruba: een Nigeriaanse taal die hun voorouders spraken.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 26 oktober, aanvang 19.45 uur

Prijs: 23,25 euro

Christof van der Ven - Savelbergklooster

De Brabander Christof van der Ven vertrok naar Groot-Brittannië om zijn muziekdroom te verwezelijken. Naast zijn werk als kok in een restaurant tourde Christof met folkacts als The Staves en Bear’s Den. Nu is het tijd voor zijn eigen tour na het uitbrengen van zijn debuutalbum Empty Handed. Het concert vindt plaats in het Savelbergklooster.

Waar: Savelbergklooster in samenwerking met Nieuwe Nor, Heerlen

Wanneer: 28 oktober, aanvang 20.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Racoon - Zaantheater

Na het vullen van de Ziggo Dome zoekt Racoon deze herfst de intimiteit op in de Nederlandse theaterzalen. Tijdens de voorstelling komen hits voorbij als Love You More, No Mercy en Oceaan. Ook worden nieuwe nummers van het laatste album Look Ahead And See The Distance gespeeld.

Waar: Zaantheater, Zaandam

Wanneer: 29 oktober, aanvang 20.15 uur

Prijs: 35 euro

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken.