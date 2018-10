Hoewel het oesterseizoen eind vorige maand al is gestart, kun je oesters volgens kwekers het beste eten vanaf oktober. De Nederlandse oester had dit jaar volgens vakblad Misset Horeca een goede broedval. Dat is te zien aan het ruime horeca-aanbod waar je ze deze maand vanaf 1 euro kunt wegslikken.

De Kreeftenbar - Eindhoven

Elke zondagmiddag is er een happy hour bij deze Brabantse Kreeftenbar. Het restaurant ligt in de wijk De Bergen dat bekendstaat om zijn boetiekjes, horeca, galerieën en winkels. Oesters eet je hier in een Aziatisch interieur.

Waar: Kleine Berg 21, Eindhoven

Wanneer: elke zondag van 12.00 tot 16.00 uur

Meer informatie

The Oyster Club - Rotterdam

Met een naam als deze kan het natuurlijk al bijna niet misgaan. Elke vrijdag kun je hier tijdens 'Oyster O'Clock' het weekend inluiden onder het genot van dj's, livemuziek en oesters voor 1 euro. En dat alles in dit toch chique visrestaurant.

Waar: Rodezand 36, Rotterdam

Wanneer: iedere vrijdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

Meer informatie

Cafe De Ysbreeker - Amsterdam

In onze hoofdstad barst het van de etablissementen waar je regelmatig een oester voor 1 euro naar binnen slurpt. Zo ook hier, waar je tijdens 'Oester Zondag' dit weekend kan smullen. Een tafel reserveren, is aanbevolen.

Waar: Weesperzijde 23, Amsterdam

Wanneer: zondag 21 oktober van 15.00 tot 18.00 uur

Meer informatie

Zomerlust - Zwijndrecht

Gelukkig is Zomerlust ook tijdens de herfst de plek om tijdens happy hour een oester te eten voor 1 euro. Dat kan in deze Franse brasserie, gestoken in een modern jasje, deze maand iedere vrijdag vanaf 16.00 uur.

Waar: Zomerlust 9, Zwijndrecht

Wanneer: elke vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur

Meer informatie

Restaurant Oker - Den Haag

Dit restaurant bevindt zich op de bekende Denneweg in Den Haag, bekend van de hippe winkels en horeca. Tussen de kroonluchters en knusse hoekjes geniet je hier op zaterdag van oesters vanaf 1,25 euro per stuk.

Waar: Denneweg 71, Den Haag

Wanneer: elke zaterdag van 15.00 tot 18.00 uur

Meer informatie

Meddens - Hilversum

Elke laatste vrijdag van de maand is het hier 'VISSA': een borrel met cocktails en oesters voor 1 euro. Dit moderne restaurant heeft vijf verdiepingen en een grote bar waaraan je deze zilte schelpdieren kunt verorberen.

Waar: Kerkstraat 112, Hilversum

Wanneer: elke laatste vrijdag van de maand

Meer informatie

Hobbema - Nijmegen

Bij dit Michelinrestaurant, een begrip in Nijmegen-Oost, staan ook iedere laatste vrijdag van de maand oesters op de kaart voor 1 euro. Maar vergeet niet een tafeltje te reserveren.

Waar: Hobbemastraat 2, Nijmegen

Wanneer: elke laatste vrijdag van de maand

Meer informatie

Grand Cafe & Restaurant Granada - Alkmaar

In hartje Alkmaar kunnen liefhebbers van het afrodisiacum de komende tijd elke (!) dag in de week terecht tijdens happy hour. Ook hier slik je ze weg voor 1 euro.

Waar: Kerkplein 5, Alkmaar

Wanneer: elke dag van 16.30 tot 17.30 uur

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete plek waar je goedkoop oesters eet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.