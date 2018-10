Tijdens de Dutch Design Week, die op 20 oktober van start gaat, trekken 330.000 mensen naar Eindhoven. Aanleiding voor NU.nl om een bezoek te brengen aan de stad, die naast het designfestival nog veel meer te bieden heeft.

Shoppen in een bubbel

Op het 18 Septemberplein staat een merkwaardige plantenkas in de vorm van een bubbel: de Blob. Dit futuristische gebouw is een architectonisch project van 20 meter hoog. In de Blob zitten een flagshipstore van Sissy Boy en een koffiezaak op de eerste verdieping. Daar lijkt het net alsof je koffiedrinkt in een plantenkas. Het doel van de Blob? Symbool staan voor het altijd vernieuwende Eindhoven.

Koffie in een kazerne

Achter de winkelstraten biedt restaurant en expositieruimte Kazerne voor de designliefhebber een rustmoment. Kazerne, ook wel Home Of Design, zit in een oude militaire kazerne. Het pand heeft een strak interieur met aan weerszijden een restaurant en een expositieruimte. De tentoonstellingen in de expositieruimte wisselen steeds en zijn gratis te bezoeken. Kunstenaars en designers als Studio Drift, bekend van Drones over het IJ en Piet Hein Eek hebben hier al hun werk vertoond.

Verdwijnen tussen de kunst

Voor meer kunst en cultuur biedt het Van Abbe Museum uitkomst. Het hedendaags museum staat bekend om haar eigenwijze tentoonstellingen en is met haar interactieve kunstwerken zeer kindvriendelijk. Zo kunnen bezoekers een Picasso bekijken, maar ook in een fort op Sahara-kussens zitten en verdwijnen in een muur.

Stukje Antwerpen in Eindhoven

Prijswinnende koffie vind je bij Vascobelo. De koffiezaak stamt af van een familiekoffiebedrijf uit Antwerpen. De zaak in Eindhoven is het eerste Nederlandse filiaal. Het interieur in de zaak is eigenzinnig: achter in de ruimte staan nog spiegels en een toonbank van de winkel die eerder in het pand zat.

De zaak wordt geleid door Daantje Heinz, die met een grote glimlach over haar koffiezaak praat. "Eerst werkten mijn kinderen hier en kwam ik vaak op bezoek. Toen er een vacature kwam om het café te leiden, greep ik mijn kans. De sfeer is hier zo fijn!"

Creatief hart Strijp-S

Het creatieve hart van Eindhoven ligt in Strijp-S. Dit stadsdeel komt voort uit het oude industrieterrein van Elektrisch bedrijf Phillips en kenmerkt zich door haar industriële panden met hoge ramen. Tegenwoordig is het een broedplaats voor start-ups en creatieve ondernemers.

Winkelen in containers

Een daarvan is Urban Shopper. Verschillende winkels huizen daar in verschillende containers samen onder één dak. Dat kan een platen- of kledingzaak zijn, maar ook een kapper en atelier. "We zijn niet elkaars concurrent, maar collega's", lacht Bob Dieleman, eigenaar van een vintageinterieurwinkel. "Sterker nog, we versterken elkaar. Mensen komen hiernaartoe, omdat ze hier producten kunnen vinden die in het centrum niet te koop zijn."

Fine dining en shared dining

Aan de andere kant van het plein kunnen de laatste zonnestralen van het jaar worden meegepikt op het terras van het Ketelhuis. Het café-restaurant zit in een monumentaal pand dat vroeger het Philips-industrieterrein warm stookte. Het Ketelhuis spreekt twee doelgroepen aan: beneden is het fine dining met een à-la-cartekaart, boven is het shared dining aan lange tafels met een toegankelijker menu.

Muziek op vier etages

Pal naast het station is daar dan nog muziekcafé en stichting POPEI. "POPEi was een van de eerste bedrijven die op Strijp-S zat, toen er zelfs nog geen bestrating lag," vertelt Lotte Verhoeve van POPEI. "Hier hebben we de ruimte om muzikanten en bezoekers zoveel mogelijk te bieden." Het gebouw heeft meerdere functies. Er zijn een eetcafé en een concertzaal. In de resterende drie etages zijn opname- en repetitieruimtes voor bands en lokalen waar muzieklessen worden gegeven.

Van verstopte foodmarkt...

Wie honger heeft, heeft bij 'DOWN TOWN' Gourmet Market genoeg keuze. Deze foodhall ligt verstopt in de Smalle Haven, een stille straat om de hoek van het drukke Catherinaplein. Wanneer je echter DOWN TOWN betreedt, stap je in een levendige, culinaire wereld.

De markt hanteert een bekend concept met een twist, vertelt medewerker Floor Meesters. "Gasten kunnen eten bestellen bij 21 verschillende foodconcepten aan de counter of via een app. Via de app kun je bij meerdere concepten tegelijkertijd het eten bestellen. Het eten en drinken wordt dan naar je tafelnummer gebracht." De kraampjes serveren eten van verschillende keukens. Zo is er onder meer Mexicaans, Vietnamees en Italiaans eten.

...naar een bar op het dak

De dag afsluiten kan bij Sky Bar Vane. De bar prijkt op de twee hoogste etages van de Groene Toren, tegenover het belangrijkste treinstation van Eindhoven. Veel wolkenkrabbers zijn er niet in Eindhoven, dus het uitzicht reikt tot over heel de stad en verder. Deze plek moet je vooral zien voor het uitzicht: wees erop voorbereid dat de cocktailprijzen kunnen variëren van 9 tot 25 euro. Wel is het uitzicht met zonsondergang zowel de moeite als de centen waard.

De Dutch Design Week vindt plaats van 20 tot en met 28 oktober op verschillende locaties in Eindhoven.

Bovenstaande plekken zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete plek in Eindhoven? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.

Credit foto's: Ruud Balk, Julie Velthoven