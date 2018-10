Dit weekend is er weer van alles te doen in Rotterdam. Van belevingstheater rondom De Fabeltjeskrant tot een kunstbeurs voor kinderen. Een overzicht.

Echt Waar?!? - Theater Walhalla

De Fabeltjeskrant bestaat vijftig jaar. De beroemde tv-serie heeft zijn roots in het Rotterdamse Vreewijk liggen. Daarom maakten de Rotterdamse theatermakers Gerard Olthaar en Sjaak Hartog er een speciale theaterbeleving van. In een oude RET-bus rijden bezoekers naar de bakermat van Fabeltjesland. Al rijdend en wandelend maak je kennis met het Vreewijk van nu en vroeger.

Wanneer: vrijdag 19 tot en met zondag 28 oktober

Waar: Sumatraweg 9-11, bushalte LP2

Toegang: 12,50 euro

Love and Marriage Beurs - Van Nelle Fabriek

Trouwplannen? Dit weekend kunnen gelukkige stellen volop inspiratie opdoen tijdens de Love and Marriage Beurs. Er zijn taarten, jurken, pakken, fotografen, trouwringen; eigenlijk alles wat je nodig hebt voor een bruiloft. Inspiratie voor de grote dag opdoen kan ook tijdens de modeshow met de laatste trends op het gebied van bruidsmode.

Wanneer: zaterdag 20 en zondag 21 oktober van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: Van Nelleweg 1

Toegang: 8,50 euro

Kunst4Kids - Museum Boijmans Van Beuningen

Dit bijzondere project geeft kinderen tussen de vijf en achttien jaar oud de kans om voor 35 euro een echt kunstwerk te kopen. Ouders zelf hebben geen toegang tot de tentoonstelling, zodat kinderen op hun gemak een keuze kunnen maken en kunnen kiezen wat ze zelf mooi vinden. Als de keuze is gemaakt, kunnen ze het kunstwerk meteen meenemen.

Wanneer: zaterdag 13 tot en met 28 oktober

Waar: Museumpark 18-20

Toegang: tot 18 jaar gratis, volwassenen 17,50 euro

De Rotterdamse Vlooienmarkt - Onderzeebootloods

Een vintage jas, schoenen, lamp, vloerkleed of speelgoed nodig? Dan ga je dit weekend naar de tweedaagse vlooienmarkt in de Onderzeebootloods. Met meer dan driehonderd kramen per dag met tweedehands antiek, curiosa en vintage spullen.

Wanneer: zaterdag 20 en zondag 21 oktober van 9.00 tot 16.00 uur

Waar: RDM-straat 1

Toegang: 4,50 euro

Wavefest - Baroeg

New wave-liefhebbers zitten zaterdagavond goed in het donkere alternatieve poppodium Baroeg. Hier vindt namelijk de vijfde editie van Wavefest plaats; een festival met dit keer zeven (inter)nationale bands en een aantal dj's die het allerbeste dat er te vinden is op het gebied van new qave ten gehore brengen. Op de line-up staan onder meer Bragolin, Gotterdammerung, Zanias en Dive.

Wanneer: zaterdag 20 oktober van 15.00 tot 01.00 uur

Waar: Lijnbaan 30

Toegang: 20 euro

