Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht; van sterrenkijkavonden tot LEGO World. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Sterrenkijkavond - Sonnenborgh museum & sterrenwacht

De dagen worden langzaamaan donkerder, maar de sterren blijven schijnen. Sonnenborgh organiseert speciale sterrenkijkavonden met rondleidingen door de sterrenwacht. Elke vrijdag in de herfst kunnen volwassenen en kinderen van twaalf jaar en ouder komen en elke zaterdag kinderen tussen de zes en twaalf jaar. Op beide avonden kun je ook naar een lezing over het universum gaan, vrijdag gaat de lezing over planeten en zaterdag over de maan. Is het bewolkt? Dan is er altijd nog het planetarium.

Waar: Zonnenburg 2, Utrecht

Wanneer: 19 oktober en 20 oktober

Prijs: 11, 50 euro

Meer informatie

Rond de Tafel - TivoliVredenburg

Even het hele weekend van je afslaan met een potje 'rond de tafel' in de binnentuin van TivoliVredenburg, Park 6. Stel zelf je team samen en versla je tegenstander - of maak gewoon lol. Er zijn wel mooie prijzen te winnen, zoals een bierproeverij en tickets voor een halloweenfestival.

Waar: Park 6, TivoliVredenburg

Wanneer: 19 oktober

Prijs: 5 euro

Meer informatie

LEGO World - Jaarbeurs

Wie heeft er vroeger niet met LEGO gespeeld (of speelt er nu nog mee)? De ingenieuze steentjes zijn heerlijk om in elkaar te klikken. Om lekker te spelen en inspiratie op te doen voor je eigen bouwwerken, kun je van donderdag 18 tot en met woensdag 24 oktober terecht in de Jaarbeurs. Er zijn tal van activiteiten, zoals meebouwen aan het langste LEGO-treinspoor.

Waar: Jaarbeursplein, Utrecht

Wanneer: 19 tot en met 21 oktober

Prijs: 19,50 euro online, 25,00 euro aan de kassa

Meer informatie

Jubileumweekend - De Helling

Poppodium De Helling viert dit weekend het vijftienjarig jubileum van zijn vele muziekavonden en dansnachten sinds de opening in 2003. Donderdag spelen Canshaker Pi, Mozes And The Firsborn en Afterpartees. Vrijdag speelt de band die ook in het openingsweekend in 2003 speelde: Vive la Fête. 's Nachts speelt Aprhodite, zaterdag Rico & Sticks (uitverkocht) met aansluitend een heel lange dansnacht met 90's alternative.

Waar: De Helling, Utrecht

Waar: 19 tot en met 21 oktober

Prijs: diverse concertprijzen

Meer informatie

Streetartwandeltour - Binnenstad

De binnenstad van Utrecht herbergt veel streetart, wat niet altijd voor het ongeoefende oog zichtbaar is. Daarom is een streetarttour een goed idee als je van "muurschilderingen, gedichten en interessante graffiti" houdt. Het leuke aan de tour is dat je informatie over de artiesten en de kunstwerken krijgt.

Waar: Binnenstad, Utrecht

Wanneer: 20 oktober

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete activiteit? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.