Veel scholieren genieten (bijna) van de herfstvakantie. Hoe populair is een vakantie in deze tijd van het jaar? Uit onderzoek van NUpanel blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden (49 procent) een paar dagen vrij neemt in de herfst.

Het verbaast Peter van der Aelst, docent Leusure and Events in Breda, niet dat veel mensen vrij nemen in de herfst. "Het is voor veel werkende mensen de eerste stop na de zomer. Maar dat is natuurlijk heel afhankelijk van je persoonlijke situatie. Toch krijgen veel mensen wel een gevoel dat het tijd is voor een break."

Daarom nemen veel mensen een dag of een paar dagen vrij in het najaar. Deze groep bestaat voor een groot deel (76 procent) uit mensen die geen schoolgaande kinderen hebben. 56 procent gaat niet op vakantie, maar 36 procent vindt het wel een perfect moment voor een uitje, zoals een strand- of boswandeling of een nachtje weg.

Wat is het voordeel van op vakantie gaan en wat is het voordeel van wat losse vrije dagen? Van der Aelst: "Een korte periode op vakantie gaan kan stress opleveren. Veel mensen kiezen ervoor om een dagje dicht bij huis weg te gaan, wat te bereizen is met de trein of de auto. Het heeft verder ook alles te maken met je budget."

'Kinderen vinden het heerlijk om niet zo veel te moeten'

Van de ondervraagde NU.nl-lezers heeft 24 procent kinderen tussen de vier en achttien jaar, die bijna allemaal vakantie hebben. De meerderheid (65 procent) vindt het helemaal niet lastig dat de kinderen vrij zijn. 29 procent van deze groep neemt zelf vrij in de herfstvakantie en van 10 procent neemt de partner vrij.

Sommige ouders zorgen ervoor dat het kind op de buitenschoolse opvang (bso) terechtkan (4 procent) of werkt door (28 procent). Veelgenoemde activiteiten om samen met kinderen in de herfst te doen, zijn naar het zwembad gaan (16 procent), wandelen (15 procent), knutselen of naar de film gaan (beide 13 procent).

De 49-jarige Nadine Schartz uit Harmelen heeft na jaren eindelijk de goede balans voor haar herfstvakantie met man, dochter (11) en zoon (13) gevonden. "Ik merk dat kinderen het heerlijk vinden om niet zo veel te moeten. Het zijn meestal de ouders die weg willen of leuke dingen willen doen. Te veel weg zorgt voor overprikkeling, te lang thuis voor verveling. Daarom doen we het om en om; een dagje thuis en een dagje weg."

Dit jaar gaat de familie naar een huisje van een van de schoonmoeders in Noordwijk. "Daar gaan we in onze pyjama relaxen tot 12.00 uur, midgetgolfen, waarschijnlijk naar de film en een strandwandeling maken. Ik ken wel moeders die tegen een vakantieweek opzien, omdat je zo op elkaars lip zit. Wij lossen dat op door op te splitsen en ook tijd alleen te nemen."

Nachtje weg, strand of bos

NU.nl-lezers kiezen in de herfst vooral voor een nachtje weg, het strand, bos of een restaurant. Ook zijn er lezers die kiezen voor evenementen die speciaal voor de herfst zijn georganiseerd, zoals een herfstmarkt, een halloweenfeest of de Gelderse Herfstdagen.

Dat veel mensen tijdens de herfstvakantie behoefte hebben om er even uit te gaan, herkent Lizzy Keizer van Landal GreenParks. "We zitten in die periode nagenoeg vol, het is een heel geliefde vakantie." Ze vult aan dat het een mooie periode is om er samen op uit te gaan en om buiten te zijn. "De natuur en het weer zijn prachtig."

'Ontspannen zonder beslommeringen'

Van der Aelst bevestigt dat een weekend of een nachtje weg al het effect van een vakantie heeft. "Ergens anders slapen, lekker uit eten; dat zorgt voor een vakantiegevoel." Uitjes kunnen ook voor ontspanning zorgen, als je daar op je vrije dagen naar op zoek bent. "Veel mensen staan de hele tijd 'aan' en op een vakantie of een uitje kun je even 'uit' staan", zegt Van der Aelst.

"Om echt te ontspannen moet je vooral geen beslommeringen hebben", sluit Van der Aelst af. "En je kunt op zoek gaan naar rustige uitjes, bijvoorbeeld in de regio waar juist geen vakantie is. Zo word je niet op het strand onder de voet gelopen."

Het onderzoek van NUpanel, uitgevoerd door hettestpanel.nl, is ingevuld door 828 NU.nl-lezers.

