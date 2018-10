Er is weer een heleboel te doen in Den Haag tijdens het weekend. NU.nl zet voor je op een rij wat allemaal.

Talent Night - Scheveningen

Tijdens de Talent Night van De Haagse Popweek wordt de nieuwe generatie Haagse muzikanten gepresenteerd door verschillende muziekscholen. Songwriters, maar ook indiebands en rappers beklimmen het podium van YMCA in Scheveningen. De talentenavond is onderdeel van de Haagse Popweek, een evenement voor muzikanten in spe.

Waar: YMCA, Scheveningen

Wanneer: 19 oktober, 19.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Festival De Betovering - Diverse locaties

Tijdens het internationale jeugdkunstfestival kun je terecht in vrijwel alle theaters, bibliotheken en musea van Den Haag. Er zijn veel voorstellingen en workshops voor kinderen van twee tot twaalf jaar. Of bezoek het straattheater in de binnenstad. Op de website vind je het volledige programma en de locaties.

Waar: op diverse locaties in Den Haag

Wanneer: 19 tot 27 oktober

Prijs: prijzen verschillen per activiteit

Meer informatie

Sea Sights Festival - Scheveningen

Tijdens Sea Sight Festival draait het drie dagen om de kust. De expo op de Scheveningse boulevard is een opvallend onderdeel van het feest; in zeecontainers presenteren ondernemers, kunstenaars en studenten uit binnen- en buitenland hun visie op de toekomst van de Nederlandse kust. Ook is er een summit, een debat en een kinderprogramma.

Waar: Scheveningen

Wanneer: 19 tot en met 21 oktober

Prijs: gratis

Meer informatie

Generation Discover Festival - Malieveld

Vliegen met drones, de wereld redden van een cyberaanval, meebouwen aan een futuristische stad of Den Haag van boven bekijken; tijdens Generation Discover Festival kunnen kinderen van acht tot twaalf jaar het allemaal gratis proberen. Het festival staat in het teken van de toekomst, innovatie, technologie en wetenschap.

Waar: Malieveld

Wanneer: 17 tot en met 21 oktober 2018, 09.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Tweedehandsboekenmarkt - Anglicaanse Kerk

Romans, thrillers, prentenboeken en atlassen; op de tweedehandsboekenmarkt in de Anglicaanse Kerk zijn ontelbaar veel boeken te koop. Bezoekers kunnen er ook een kop koffie of thee drinken.

Waar: Ary van der Spuyweg 1

Wanneer: zaterdag 20 oktober, van 10.30 tot 15.30 uur

Prijs: toegang tot de markt is gratis

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.