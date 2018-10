Vanaf vrijdag 19 oktober is het herfstvakantie in de regio's Midden en Noord. Een overzicht van wat er zoal te beleven is in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en het noordelijke deel van Gelderland.

Naar LEGO World in de Jaarbeurs - Utrecht

Tijdens LEGO World zijn er miljoenen steentjes om mee te spelen en levensgrote bouwwerken om te bewonderen. Bouw zelf mee aan het lange treinspoor of geef je op voor het kampioenschap LEGO bouwen. Geen kind meer maar nog steeds fan? Dan kun je bij de bouwwerken van de Adult Fans of LEGO je hart ophalen.

Waar: Jaarbeurs, Utrecht

Wanneer: 18 tot 24 oktober

Prijs: 19,50 euro (online)

Struinen op de vlooienmarkt in de IJ-Hallen - Amsterdam

In Amsterdam-Noord vind je vooral veel kramen van particuliere standhouders en daardoor is het aanbod groot en divers. Van kledingkastopruimingen tot zolders vol antiek die leeggeruimd moesten worden; hier is het goed struinen.

Waar: IJ-hallen, Amsterdam

Wanneer: 27 en 28 oktober

Prijs: 2 euro en 5 euro (volwassenen)

Speculaas bakken in het Nederlands Bakkerijmuseum - Hattem

In het Bakkerijmuseum in Hattem is al veel te zien en te beleven, maar in de herfstvakantie is het extra leuk. Kinderen zijn elke dag welkom om samen met de bakker een eigen speculaaspop te bakken.

Waar: Nederlands Bakkerijmuseum, Hattem

Wanneer: 13 tot 27 oktober

Prijs: 6,50 euro en 8 euro (volwassenen)v

Leer schaatsen op de Jaap Eden IJsbaan - Amsterdam

Wil je iets actiefs doen in de herfstvakantie? Geef je dan op voor de herfstvakantiecursus. Je krijgt twee uur per dag schaatsles met een groep van je eigen niveau. Gewoon een dagje zelfstandig schaatsen kan natuurlijk ook.

Waar: Jaap Eden IJsbaan, Amsterdam

Wanneer: 22 tot 26 oktober

Prijs: Dagkaart 4,70 euro en 7,70 euro (volwassenen). Herfstvakantiecursus vanaf 111 euro

Springen en dansen op het Springkussenfestival - Vliegveld Twenthe, Enschede

Heel veel springkussens, een stormbaan, een kinderdisco, verschillende optredens en schminken. Tijdens dit kinderfestival op de voormalige vliegbasis kun je al je energie kwijt.

Waar: Vliegveld Twenthe, Enschede

Wanneer: 22 tot 25 oktober

Prijs: 8,50 euro (volwassenen gratis)

Kom in de herfststemming op de Herfstmarkt - Amerongen

Tijdens de jaarlijkse herfstmarkt van het Utrechts Landschap is er van alles te doen om het echte herfstgevoel te beleven; knutselen, herfstwandelingen, lokale producten proeven en uitproberen en broodjes bakken bij de vuurkorf.

Waar: Veenseweg 8, Amerongen

Wanneer: 20 oktober

Prijs: gratis

Naar festival De Betovering - Den Haag

Tijdens het internationale kunstfestival voor de jeugd kun je terecht in vrijwel alle theaters, bibliotheken en musea van Den Haag. Er zijn veel voorstellingen en workshops voor kinderen van twee tot twaalf jaar. Of bezoek het straattheater in de binnenstad. Op de website vind je het volledige programma en de locaties.

Waar: op diverse locaties in Den Haag

Wanneer: 19 tot 27 oktober

Prijs: prijzen verschillen per activiteit

Wandel met de Schemerschim door het Drents-Friese Wold - Appelscha

Tijdens deze wandeltocht in de schemering vertelt de Schemerschim de geheimen van het landschap. Wat gebeurt er in de natuur als het langzaam donker wordt? Trek warme laarzen aan en ga op avontuur over de onverharde paden.

Waar: Staatsbosbeheer Drents-Friese Wold, Appelscha

Wanneer: 20 oktober

Prijs: 5 euro en 7,50 (volwassenen)

Dinosaurussen spotten in het donker - Dinoland, Zwolle

In Dinoland vind je meer dan honderd levensechte dinosaurussen. Je loopt tussen de metershoge exemplaren door en leert van alles over de soorten. In de herfstvakantie is het park ook in de avonduren geopend en zorgen de sfeervolle verlichting en rookmachines voor een extra spannende sfeer. Durf jij door het park te lopen?

Waar: Dinoland, Zwolle

Wanneer: 17 tot 28 oktober

Prijs: 9,50 euro

