Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer First Man met Ryan Gosling en de Nederlandse film Vechtmeisje.

First Man - drama

First Man beschrijft de periode van 1961 tot en met 1969, wanneer de Verenigde Staten besluiten de eerste mannen naar de maan te sturen. De taak is aan een team van NASA-astronauten, onder wie Neil Armstrong. Het verhaal is gebaseerd op het boek van James R. Hansen en laat zien wat Armstong en heel het land er wel niet voor over hadden om een van de gevaarlijkste expedities in de Amerikaanse geschiedenis te voltooien.

Genre: drama

Regisseur: Damien Chazelle

Cast: Ryan Gosling, Claire Foy, Kyle Chandler, Jason Clarke

Kijkwijzer: 6+

Hell Fest - horror

Een groep vrienden bezoekt tijdens Halloween een pretpark waar zombies, monsters, moordenaars en demonen bezoekers de stuipen op het lijf jagen tijdens een horrorshow. Een van hen is echter een gemaskerde seriemoordenaar, en niemand die het weet. Op gruwelijke wijze vermoordt hij een voor een de bezoekers terwijl iedereen denkt dat het bij de show hoort.

Genre: horror

Regisseur: Gregory Plotkin

Cast: Bex Taylor-Klaus, Amy Forsyth, Reign Edwards

Kijkwijzer: 16+

Mile 22 - actie

James Silva is een special agent die wereldwijd in het geheim opereert. Wanneer hij de opdracht krijgt om met zijn team een informant naar de luchthaven 22 mijl verderop te smokkelen, realiseert hij zich dat de route dwars door een corrupte politiestaat loopt. Het vliegtuig blijft slechts één minuut staan. Halen ze dat niet, dan ligt hun lot in de handen van de vijand. Gaat het Silva lukken zijn missie te voltooien?

Genre: actie, thriller

Regisseur: Peter Berg

Cast: Mark Wahlberg, Iko Uwais, Lauren Cohan, John Malkovich

Kijkwijzer: 16+

Vechtmeisje - drama

Wanneer de ouders van Bo in een vechtscheiding belanden, verhuist de licht ontvlambare Bo met haar moeder en broer naar een Amsterdamse buitenwijk. Daar ontmoet ze haar buurmeisje Joy. Ze zit op kickboksen en laat Bo kennismaken met de sport. Al gauw blijkt Bo een natuurtalent te zijn en mag ze meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen, maar door de scheiding van haar ouders loopt haar grote wedstrijd gevaar. Kan Bo zich leren beheersen?

Genre: drama

Regisseur: Johan Timmers

Cast: Imanuelle Grives, Aiko Beemsterboer, Bas Keizer

Kijkwijzer: 6+

The Ancient Woods - documentaire

The Ancient Woods is een natuurfilm over de inwoners van een Litouws oerbos. Zonder commentaar volgt de documentaire dieren in de lucht, het water en op de grond. Van een ooievaarsnest tot wolvengrotten en naar de mensen die aan de rand van het bos wonen. Door het gebrek aan commentaar staat het natuurlijke geluid van het bos centraal, wat een poëtische werking heeft.

Genre: documentaire

Regisseur: Mindaugas Survila

Kijkwijzer: alle leeftijden

Studio 54 - documentaire

De jaren zeventig was de tijd van seks, drugs en disco en het centrum daarvan lag in Studio 54. De eigenaren van de nachtclub, Steve Rubell en Ian Schrager, waren de koningen van het New Yorkse nachtleven. Grote bekendheden als Andy Warhol, Michael Jackson en Grace Jones bezochten de club graag. De documentaire bevat exclusief archiefmateriaal en interviews met Schrager en stamgasten van de iconische nachtclub.

Genre: documentaire

Regisseur: Matt Tyrnauer

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bovenstaande films draaien vanaf 18 oktober in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.