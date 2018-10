De meeste ADE-feesten zijn inmiddels stijf uitverkocht. Daarom een selectie van de bijzonderste evenementen waar je nog wél naar toe kunt. Van klassieke cross-over tot een 62 uur lange rave en live concerten.

ADE Live - Paradiso, Melkweg en Sugarfactory

In deze drie concertzalen midden in het centrum krijgen bezoekers twee avonden lang een keur van (inter)nationale elektronische live-acts voorgeschoteld. Deze concerten zijn ideaal voor avontuurlijke muziekliefhebbers, op zoek naar nieuwe of bijzondere artiesten. Je koopt een kaartje per avond of voor beide avonden door een passe-partout aan te schaffen.

Wanneer: woensdag 17 en donderdag 18 oktober vanaf 19.00 uur

Waar: Paradiso, Melkweg en Sugarfactory

Line-up: Róisín Murphy, Eefje de Visser, Karel, The Mauskovic Dance Band, Agar Agar, Red Axes

Toegang: vanaf 14,75 euro

Meer informatie

Waclaw Zimpel en Saagara - Bimhuis

Het Bimhuis zoekt in samenwerking met The Rest is Noise de randen van de dancemuziek op tijdens deze bijzondere avond. Op het programma staat de Poolse klarinettist Waclaw Zimpel. Zijn muziek raakt aan minimal music, (free) jazz, improvisatie en elektronische muziek. Deze avond treedt hij eerst solo op en daarna samen met zijn Indiase band Saagara, wat zorgt voor een wilde spirituele cocktail.

Wanneer: woensdag 17 oktober van 20.30 tot 22.30 uur

Waar: Piet Heinkade 3

Line-up: Waclaw Zimpel en Saagara

Toegang: 18 euro

Meer informatie

Amsterdam Alternative Dance Event - OT301

Waar anders dan in het alternatieve poppodium OT301 staat het tijdens ADE in het teken van de alternatieve (dance)muziek? Om geld in te zamelen voor de alternatieve krant en website Amsterdam Alternative staat er een keur van eclectische dj's en artiesten op het podium.

Wanneer: woensdag 17 oktober van 21.00 tot 03.00 uur

Waar: Overtoom 301

Line-up: Marcelle, Steven de Peven, KRAZ, Lhispr, Rank Assistant en meer.

Toegang: 7,50 euro

Meer informatie

Dance for Health - Mirror Centre

DJ Jean staat vrijdagmiddag achter de decks tijdens dit speciale feestje voor mensen met bewegingsziektes en -stoornissen als MS, parkinson en reuma. Dance for Health organiseert al jaren dansfeesten voor muziekliefhebbers die, ondanks hun beperkingen, vrij willen dansen en bewegen. Het feestje is voor iedereen toegankelijk, met of zonder bewegingsstoornis.

Wanneer: vrijdag 19 oktober van 12.00 tot 15.00 uur

Waar: Ter Gouwstraat 3

Line-up: DJ Jean

Toegang: gratis

Meer informatie

Het Weekend - De School

Waar anders dan in De School kun je tijdens ADE maar liefs 62 uur dansen? Tijdens Het Weekend, dat duurt van vrijdagavond en eindigt op maandagochtend, staan in drie verschillende zalen resident-dj's en andere gast-dj's klaar voor de ultieme feestgangers. De kaarten online zijn al strak uitverkocht, maar er zijn zoals altijd kaarten aan de deur verkrijgbaar.

Wanneer: vrijdag 19 oktober tot en met maandag 22 oktober

Waar: Jan van Breemenstraat 1

Line-up: Job Jobse, Marcel Dettmann, Tom Trago, Identified Patient, Oceanic en meer.

Toegang: 20 euro

Meer informatie

Nieuw Klassiek - Tolhuistuin

Dat ook klassieke muziek een plek verdient tijdens ADE bewijst dit evenement op zondag in de Tolhuistuin. Hier staan verschillende uitdagende acts die neo-klassieke muziek en elektronische muziek weten te verbinden. Artiesten als Stimming, Lambert en Florian Christl combineren samen met andere muzikanten hun muzikale overeenkomsten en tegenstijdigheden.

Wanneer: zondag 21 oktober van 19.00 tot 21.45 uur

Waar: IJpromenade 2

Line-up: Stimming, Lambert, Annelie, Florian Christl en Jeroen Dirrix

Toegang: 18,16 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een bijzonder ADE-feest? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.