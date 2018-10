Try-outs zijn er voor cabaretiers om te kijken hoe het publiek reageert op nieuw materiaal. Leuke bijkomstigheid: de tickets zijn goedkoper. Een overzicht van testshows van bekende grappenmakers.

Dolf Jansen - Venlo

Elk jaar draait Dolf Jansen een oudejaarsconference. Dit keer heet die Beeldenstorm, een voorstelling over wat we elke dag over ons heen krijgen; sociale media, nieuws, nepnieuws - en dat allemaal via de schermen van een telefoon of tablet. In Beeldenstorm kijkt Jansen naar wie we zijn, wie we willen zijn en of we uiteindelijk een standbeeld verdienen.

Waar: De Maaspoort, Venlo

Wanneer: 18 oktober, aanvang 20.15 uur

Prijs: vanaf 17 euro

Meer informatie

Tineke Schouten - Beverwijk

In meer dan 35 jaar maakte ze 23 theatershows, bedacht ze tientallen typetjes en ontwikkelde ze sketches, tv-shows en muziek. Tineke Schouten kijkt in haar nieuwe show Highlights terug op haar cabaretcarrière. Oud materiaal komt samen met nieuw werk, wat een ode aan haar oeuvre moet opleveren.

Waar: Kennemertheater, Beverwijk

Wanneer: 19 oktober, aanvang 20.15 uur

Prijs: vanaf 25,50 euro

Meer Informatie

Jörgen Raymann - Almelo

Jörgen Raymann heeft voorouders uit vier werelddelen. Om erachter te komen of hij aan de vooroordelen van zijn ouders en grootouders voldoet, neemt hij in Schudden aan die boom een duik in zijn stamboom. Zouden zij trots zijn op wie hij nu is, of zouden ze hem verachten?

Waar: Theater Hof88, Almelo

Wanneer: 31 oktober, 20.15 uur

Prijs: vanaf 17,50 euro

Meer Informatie

Peter Pannekoek - Amsterdam

"Het oude is aan het sterven en het nieuwe moet nog geboren worden. Nu is het de tijd van monsters. Mijn tijd." Dat schrijft Peter Pannekoek zelf over zijn nieuwe show, Later Was Alles Beter. De cabaretier is bekend van zijn werk bij De Wereld Draait Door, Dit Was Het Nieuws en The Roast of Gordon.

Waar: DeLaMar Theater, Amsterdam

Wanneer: 2 november, aanvang 20.30 uur

Prijs: vanaf 12,50 euro

Meer Informatie

Pieter Derks - Den Bosch

Op zijn eigen vrolijke en nuchtere manier kijkt Pieter Derks graag kritisch naar het dagelijks leven. In Voor wat het waard is draait Derks de dingen die wij vanzelfsprekend vinden om en houdt hij het publiek een spiegel voor. Dat natuurlijk altijd op kenmerkende wijze. Het doel? Een vrolijke avond, om de volgende dag toch met een frisse blik wakker te worden.

Waar: Verkadefabriek, Den Bosch

Wanneer: 14 november, aanvang 20.30 uur

Prijs: 20 euro

Meer Informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van NU.nl. Voorstellingen kunnen alsnog uitverkocht raken.