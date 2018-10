Groningen staat dit weekend in het teken van hét hardloopevent van het jaar: de 4 Mijl. Ook kun je een duik nemen in de Groninger Geschiedenis of aanwaaien bij Hella en Freek de Jonge, die tijdelijk hun intrek hebben genomen in het Groninger Museum.

Dag van de Groninger Geschiedenis

Zaterdag staat alweer de 32e Dag van de Groninger Geschiedenis op de agenda. Deze editie staat in het teken van Opstand, het thema van de Maand van de Geschiedenis. Op het programma staan onder andere stadswandelingen, depotrondleidingen in de Groninger Archieven en Hans Goedkoop (presentator van Andere Tijden) is verhalenverteller in de muzikale voorstelling Vive le Geus.

Wanneer: zaterdag

Waar: diverse locaties in de stad

Prijs: gratis

Meer informatie

4 Mijl van Groningen

Met ruim 23.000 deelnemers is de 4 Mijl het grootste hardloopevenement van Noord-Nederland. De lopers rennen van Haren naar de Vismarkt in Groningen: 4 mijl. De deelnemers worden onderweg traditioneel aangemoedigd door zo’n 90.000 toeschouwers.

Wanneer: zondag

Waar: van Haren naar Groningen

Prijs: 22 euro

Meer informatie

4Mijl4You

De deelnemers aan de 4Mijl4You leggen exact dezelfde route af als de lopers van de 4 Mijl, maar dan op alternatieve wijze. Op skeelers, met een kinderwagen, als nordic walker, in een rolstoel: van de organisatie mag het allemaal.

Wanneer: zaterdagavon

Waar: Van Haren naar Groningen

Prijs: 14 euro

Meer informatie

Ode aan Bach

Bach-specialist Pieter Jan Leusink brengt met zijn barokgezelschap een Ode aan Bach. Met medewerking van topsolisten wordt een programma gebracht met de mooiste werken uit Bachs enorme oeuvre. Vocale hoogtepunten uit de Hohe Messe, de Johannes Passion, de intense alt solo Cantate BWV 170 'Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust' en de beroemde sopraan Cantate BWV 82a 'Ich habe genug'.

Wanneer: vrijdag

Waar: Martinikerk

Prijs: 72,50 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het bericht.