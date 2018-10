Er is komend weekend veel te doen in Den Haag. Wat allemaal? Dat zet NU.nl voor je op een rij.

Royal Jazz 40 Festival - Koninklijk Conservatorium

De Jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium blaast dit jaar veertig kaarsjes uit. Om dit te vieren, organiseert de afdeling openbare masterclasses. Jazzliefhebbers kunnen aanschuiven bij workshops en concerten van internationale artiesten en Koninklijk Conservatorium-alumni, zoals onder anderen Makaya McCraven en Marius Beets.

Waar: Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag

Wanneer: 8 tot en met 12 oktober

Prijs: gratis

Bites & Stories Wijntour - Den Haag

Wie dol is op wijn, kan terecht bij de Bites & Stories Wijntour. Vrijdag vindt er een rondleiding plaats langs verschillende locaties in de Haagse binnenstad, onder leiding van een gids. De gids vertelt niet alleen over de wijn, maar ook over de stad. De wijntour bevat wijn en bijpassende gerechten op drie verschillende locaties en duurt ongeveer 3,5 uur. Let op: de tour is Engelstalig.

Waar: Verschillende locaties, Den Haag

Wanneer: 12 oktober, 17.30 uur

Technisch Diner - Theater de Veste

Yuri Verbeek is een Delftse chefkok die koken combineert met design en technologie. In de vorm van een college behandelt de chef wat je kunt maken met ingrediënten uit de Delftse natuur. Wie liever leert door te proeven heeft geluk, er wordt ook geproefd tijdens het college

Waar: Asvest 1, Den Haag

Wanneer: 12 oktober, 19.00 uur

Prijs: 34,50 euro

Japanse Tuin - Clingendael

De Japanse Tuin in Clingendael is het thuis van de zeldzaamste bomen en planten in Nederland. De historische tuin is hierdoor heel kwetsbaar en opent per jaar slechts acht weken voor publiek. Van 13 tot en met 28 oktober kunnen bezoekers een wandeling maken tussen de exotische flora, voordat de tuin weer sluit tot april.

Waar: Clingendael 7, Den Haag

Wanneer: 13 tot en met 28 oktober

Prijs: toegang gratis

Stadium Fun Run - Cars Jeans Stadion

Voor het goede doel rennen op het veld van ADO Den Haag? Dat kan tijdens de Stadium Fun Run in het Car Jeans Stadion. Deelnemers van het hardloopevenement komen in actie voor Bewegen tegen Kanker en ADO Den Haag in de Maatschappij. Deze editie heeft als thema The Music Edition, waarbij om de halve kilometer een ander muziekgenre door de stadionspeakers klinkt.

Waar: Haags Kwartier 55, Den Haag

Wanneer: 14 oktober, 12.00 uur

Prijs: deelname vanaf 9 euro

Tasty Comedy - De Pier

Op de Pier van Scheveningen is het op zondagavond lachen, gieren en brullen. Tijdens Tasty Comedy kunnen gasten plaatsnemen voor een viergangendiner met livemuziek en comedians uit binnen- en buitenland.

Waar: De Pier, Scheveningen

Wanneer: 13 oktober, 19.00 uur

Prijs: vanaf 59,50 euro

The Rootz Sunday 'Open' Jam - Rootz

In het laatste uur van het weekend zijn muziekfanaten welkom in Café Rootz. Tijdens de 'Open' Jam kunnen professionele en amateurmuzikanten het podium beklimmen en samen jammen.

Waar: Grote Marktstraat 14, Den Haag

Wanneer: 14 oktober, aanvang 23.00 uur

Prijs: toegang gratis

