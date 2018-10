Er is komend weekend van alles te doen in Amsterdam. Van een Lowlands reünie bij SEXYLAND tot een open dag bij de NDSM Loods.

Parool Film Fest - Diverse filmhuizen

Dit hele weekend vindt de derde editie van Parool Film Fest (Paff) plaats. Vijf dagen lang kan het publiek genieten van de nieuwste bioscoopfilms die als (voor)première worden vertoond. Naast nieuwe films biedt Paff een randprogramma met talkshows, lezingen en muziek. Filmhuizen die meedoen zijn onder andere Cinecenter, Het Ketelhuis, FC Hyena en Studio/K.

Wanneer: donderdag 11 tot en met zondag 14 oktober vanaf 11.00 uur

Waar: diverse filmhuizen

Toegang: verschilt per film

Sexyland Lowlands Reünie - Sociëteit SEXYLAND

De sociëteit uit Amsterdam Noord had afgelopen zomer voor het eerst een eigen stage op Lowlands Festival. Voor iedereen die daar bij was, of het heeft gemist, is er een reünie georganiseerd met een uiteenlopend programma. Denk aan muziek, karaoke, spannende acts, een terugblik met film en hapjes en drankjes.

Wanneer: vrijdag 12 oktober van 20.00 tot 03.00 uur

Waar: Ms. Van Riemsdijkweg 39

Toegang: gratis

NDSM OPEN - NDSM Loods

Nieuwsgierig naar de grootste creatieve broedplaats van Europa? Kom dan naar de NDSM loods, met meer dan tachtig werkplaatsen gerund door tweehonderd artiesten, ambachtslieden en creatievelingen. De hele dag zijn er gratis rondleidingen, afgesloten met een parade en muziek van bands en dj’s.

Wanneer: zaterdag 14 oktober van 12.00 tot 00.00 uur

Waar: NDSM Plein 85

Toegang: gratis

Cool Japan Weekend - Tropenmuseum

Ter ere van de tentoonstelling Cool Japan staat het Tropenmuseum dit weekend in het teken van de Japanse spellen, manga’s, kawaii en sushi. Sluit aan bij een van de rondleidingen, workshops of talks. Ga op de foto in de Harajuku kawaii-installatie, doe mee met de workshop sushi maken of ontmoet Sonic the Hedgehog.

Wanneer: zaterdag 13 en zondag 14 oktober vanaf 10.00 uur

Waar: Linnaeusstraat 2

Toegang: kinderen tot en met 18 jaar 8 euro, volwassenen 15 euro

Butcher’s Fair - Butcher’s Tears

Wie zijn of haar platencollectie wil uitbreiden - al dan niet onder het genot van een biertje - zit deze zondag goed bij brouwerij Butcher’s Tears. Naast vinyl verkopen particulieren ook cd’s, cassettes, boeken en kleding.

Wanneer: zondag 14 oktober van 12.00 tot 18.00 uur

Waar: Karperweg 45

Toegang: gratis

Culturele Zondag - De Hallen

Tijdens de Culturele Zondag in De Hallen staat alles in het teken van de literatuur. In De Hallen stuinen bezoekers tussen de boeken op de markt, luisteren ze naar voordrachten van en interviews met auteurs. Er is een voorleeshoek voor kinderen en in de ruilbibliotheek kun je boeken omwisselen.

Wanneer: zondag 14 oktober van 13.00 tot 18.00 uur

Waar: Hannie Dankbaarpassage 47

Toegang: gratis

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl.