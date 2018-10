Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht: van een vintage kilo sale tot een avond vol Afrovibes. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Vintage kilo sale – Voormalige HTMU-loods

VinoKilo komt naar Utrecht: vintage kleding te koop per kilo. Voor 15 euro kun je een kilo aan kleren aanschaffen en weer hip naar buiten lopen. De kleren zijn voor zowel mannen als vrouwen, vanaf de jaren 60 af. Ook is er eten, drinken en muziek.

Waar: Voormalige HTMU-loods, Concordiastraat

Wanneer: 14 oktober

Prijs: 2 euro aan de deur, een kaartje online is gratis

Meer informatie

Thuislozen – Stadsschouwburg Utrecht

De voorstelling Thuislozen is een realistisch stuk over ontheemde mensen in de stad, gebaseerd op een toneelstuk van de Zweedse schrijver Lars Norén. Het stuk is realistisch doordat er Utrechters meespelen als zichzelf, zoals een wethouder en hulpverleners. Het "daagt je uit na te denken over hoe wij beter samen kunnen leven" en confronteert je met je houding tegenover thuislozen.

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: 12 oktober

Prijs: 22,50 euro, onder de 18 jaar 10,00 euro

Meer informatie

Oktoberfest – Brouwerij Maximus

Ondanks de hoge temperaturen is het toch echt oktober: de maand dat er nog diverse Oktoberfesten worden gehouden worden. Wie zich in Duitse sferen wil wanen, kan een paar lederhosen of een deirdnl aanschaffen en naar brouwerij Maximus gaan. Daar kun je aan lange tafels pullen bier achterover slaan en curryworst of pretzels eten. Uiteraard is er Duitse schlager en nagesynchroniseerde wereldhits.

Waar: Brouwerij Maximus, Pratumplaats

Wanneer: 12 oktober

Prijs: Gratis entree

Meer informatie

Afrovibes – TivoliVredenburg

Hiphop, poëzie, jazz en design: het wordt allemaal gecombineerd op de afsluitende avond van het Afrovibes festival. Jong en gevestigd talent uit Afrika treedt op om "het dynamische culturele leven van stedelijk Afrika te laten zien". Een avond vol Afrikaanse cultuur.

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 14 oktober

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Whiskey Xperience- Janskerk

Wie altijd al een keer wat slims over whiskey heeft willen zeggen terwijl je het glas ronddraait in je hand, kan zaterdag in de Janskerk terecht. Leer het verschil kennen tussen Ierse en Schotse whiskeys, tussen goedkope en dure en leer welk hapje er goed bij deze drank past. Naast whiskey kun je ook rums, cognacs en korenwijnen proeven.

Waar: Janskerk

Wanneer: 13 oktober

Prijs: 25 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete activiteit? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.