Vanaf vrijdag 12 oktober is het herfstvakantie in de regio Zuid. Een overzicht van wat er zoal te beleven is Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en het zuidelijke deel van Gelderland.

Ontdek het begin van Dutch Design - Eindhoven

Hoe ontwierp de smid vroeger zijn gereedschap? Hoe werden boten gemaakt van boomstammen? In de historische bouwplaats van Het Prehistorisch Dorp kunnen bezoekers zelf aan de slag. Ontwerp je eigen kookpot of leer ijzer bewerken in de stoere smederij.

Waar: Het Prehistorisch Dorp, Eindhoven

Wanneer: van 13 tot 21 oktober

Prijs: 9,50 euro

Naar de film Wad - Nederlandse bioscopen

De opvolger van De Nieuwe Wildernis draait nu in de bioscoop: Wad. Over het bijzondere waddengebied dat niet voor niets op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat en waarbij het ecosysteem met de nieuwste filmtechnieken in beeld is gebracht.

Waar: door heel Nederland

Wanneer: diverse tijdstippen, verschillend per bioscoop

Prijs: 9,50 euro

Kabouters zoeken in het bos - o.a. Sint Anthonis, Kempen, Bentwoud

Kabouterpaden zijn leerzame paden in de bossen van Staatsbosbeheer, speciaal voor kinderen van drie tot zeven jaar. Tijdens de Kabouterweken is het extra feest. Zo worden de kleintjes nu ontvangen door 'echte' kabouters en kunnen ze meedoen aan een kleurwedstrijd. De puntmuts mag na afloop mee naar huis.

Waar: Sint Anthonis, Kempen, Heeze-Leende, Westerschouwen, Bentwoud, Renkums Beekdal

Wanneer: van 13 tot 28 oktober

Prijs: 5 euro

Spinnen aaien en slangen knuffelen - Tilburg

De hele maand oktober staat het vreemdste dierenpark van Nederland in het teken van spannende verhalen, spinnen, stinkdieren en andere nachtdieren. In het laatste weekend van de herfstvakantie wordt het pas echt griezelig; dan is het park ook 's avonds geopend. De jongste bezoekers krijgen een bandje om zich tegen alle griezels te beschermen.

Waar: Dierenpark de Oliemeulen, Tilburg

Wanneer: 19 en 20 oktober

Prijs: 9,50 euro en 10,50 euro (volwassenen)

Schatzoeken in de natuur - Nederland

Heb je zin om lekker naar buiten te gaan en te speuren? Ga dan 'geocachen'. Nederland is namelijk bezaaid met 'schatten' die met behulp van gps-coördinaten en je smartphone gevonden kunnen worden. Zoek uit waar ze bij jou in de buurt begraven liggen.

Waar: heel Nederland

Wanneer: altijd

Prijs: gratis

Snuffelen op de jaarmarkt Bokkemert - Valkenburg

De herfst begint in Valkenburg met de jaarlijkse Bokkemert. Met een lengte van 3 kilometer en 350 kramen is de Bokkemert een van de grootste jaarmarkten van Limburg. Er is veel lekkers uit de regio, een aparte kindermarkt en livemuziek.

Waar: Centrum, Valkenburg

Wanneer: 14 oktober

Prijs: gratis

Als echte ridder naar een echt kasteel - Heeswijk-Dinther

Ontdek de geheimen van het kasteel met speurtochten voor jonge en gevorderde speurders. Het kasteel is in de herfstvakantie ook op maandag geopend en er is elke dag een speciale kinderrondleiding om 15.00 uur. Kom gerust verkleed.

Waar: Kasteel Heeswijk, Heeswijk-Dinther

Wanneer: zondag tot en met donderdag van 11.00 uur – 17.00 uur

Prijs: 6 euro, 10 euro (volwassenen)

Binnenkijken op de boerderij - Middelburg

Altijd al eens rond willen snuffelen op een boerderij? Op Kaasboerderij Schellach ben je welkom voor een echte boerderijbeleving. Volg de voetstappen naar de stallen, aai de kalfjes en werp een blik in de kaasmakerij.

Waar: Kaasboerderij Schellach, Middelburg

Wanneer: 15 oktober vanaf 10.00 uur en 17 oktober vanaf 16.00 uur

Prijs: gratis

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete uitje? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.