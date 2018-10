Tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) staan vijf dagen en nachten lang zo’n 2.200 nationale en internationale danceartiesten op het podium. Dat je ook voor de grotere namen tijdens ADE niet per se een kaartje nodig hebt, bewijzen de onderstaande tien gratis feesten.

Skaterave – Skatepark Amsterdam

Dj en producer Joris Voorn organiseert in Skatepark Noord samen met dj en Clone Records-baas Serge een gratis rave. Naast hen staan er ook andere dj’s die gratis optreden voor de zevenhonderd verwachte gasten. Verwacht een combi van house, techno, disco en funk.

Wanneer: woensdag 17 oktober van 16.00 tot 22.00 uur

Waar: Aambeeldstraat 12

Line-up: Joris Voorn, Serge, Kölsch, Francis Inferno Orchestra en Max Abysmal

Noisey presents: ADE Beats Sessions - VICE Amsterdam

Liefhebbers van hiphop kunnen woensdag los bij het Amsterdamse hoofdkantoor van VICE. Hier organiseert Noisey Nederland, onderdeel van VICE, een internationaal hiphop-, bass- en beatsfeest. De toegang is gratis, maar bezoekers moeten zich wel vooraf aanmelden om op de lijst te komen.

Wanneer: woensdag 17 oktober van 18.00 tot 22.00 uur

Waar: Reguliersdwarsstraat 90-92

Line-up: Young Ellens, MocroManiac, Jiri11, Bokoedro, Elijah Waters, Gianski en meer.

Instore Sessions – Bordello A Parigi

Dat je ook voor de grotere namen tijdens ADE niet per se een kaartje nodig hebt, bewijzen de instorefeestjes bij platenzaak Bordello A Parigi. Hier dansen liefhebbers maar liefst vijf dagen lang een paar uur op de beats van namen als John Talabot, Marvin & Guy, Jennifer Cardini en David Vunk.

Wanneer: woensdag 17 tot zondag 21 oktober van 17.00 tot 21.00 uur

Waar: Oudezijds Kolk 71

Line-up: Jennifer Cardini, Pariah, Pin Up Club, Call Super, Credit 00 en meer.

Rush Hour ADE instores

Ook in platenzaak Rush Hour is het ieder jaar feest tijdens ADE. De winkel heeft dj’s uitgenodigd vanuit de hele wereld. Verwacht een relaxte sfeer met bezoekers uit de muziekwereld, toeristen en bezoekers op zoek naar lp’s en de kans om voor noppes een paar grote namen achter de dj-decks te zien.

Wanneer: woensdag 17 tot zondag 21 oktober van 17.00 tot 21.00 uur

Waar: Spuistraat 116

Line-up: Wordt nog bekend gemaakt

W Amsterdam X ADE

In het W Hotel in Amsterdam kunnen liefhebbers naar liefst zeven gratis ADE-feestjes en labelpresentaties. Zo staat woensdag alles in het teken van het Amerikaanse label Brobot Records met dj’s Roger en Junior Sanchez. Op vrijdag presenteert Beatport een aantal dj’s van Truesoul en Good for You Records en op zondag wordt er afgesloten met een Strictly Rhythm-avond.

Wanneer: woensdag 17 tot en met zondag 21 oktober

Waar: Spuistraat 175

Line-up: diverse artiesten en dj’s

Kompakt Pop Up Store – Oz. Amsterdam

Voor de zesde keer is de Kompakt Pop-up store te vinden aan de Ouderzijds Achterburgwal tijdens ADE. Vanuit het Duitse Keulen komen ze met hun eigen platen, crew en dj’s om te zorgen voor een relaxte sfeer en muziek. Ondanks dat de feestjes gratis zijn, moeten bezoekers zich wel vooraf aanmelden en een armbandje ophalen waarmee ze naar binnen en buiten kunnen.

Wanneer: woensdag 17 tot en met zaterdag 20 oktober

Waar: Oudezijds Achterburgwal 66

Line-up: diverse Kompakt DJ’s

ADE Basement Raves – Mary Go Wild

Deze winkel vol vinyl en muziekboeken staat al vier jaar bekend om zijn gratis ADE-raves in de kelder van het pand. Drie dagen lang staat het hier aan de Zeedijk bol van de dj’s en feestgangers. Let er wel op dat deze locatie een minimale capaciteit heeft en dat je soms in de rij moet wachten.

Wanneer: donderdag 18 tot en met zaterdag 20 oktober van 14.00 tot 20.00 uur

Waar: Zeedijk 44

Line-up: wordt binnen 1 uur voordat het evenement begint bekend gemaakt

Volkshotel X ADE Playground

In het Volkshotel worden tijdens ADE verschillende gratis evenementen georganiseerd. Zo is er vrijdagavond en –nacht een audiovisuele kunstinstallatie van Luca de Rosso en muziek van DJ ENKA. Op de zondag is er in de Werkplaats een gratis vinylmarkt.

Wanneer: donderdag 18 tot en met zondag 21 oktober

Waar: Wibautstraat 150

Line-up: diverse artiesten en kunstenaars

ADE X Waterkant

Zoals ieder jaar tijdens ADE kun je bij de Waterkant terecht voor een alternatief programma met gratis feestjes. Zo staat de vrijdagavond in het teken van Afro Carribean Music door label Rimboe Riddim. Zaterdag mogen de heupen los tijdens Afrolosjes and Friends met een geheel vrouwelijke line-up.

Wanneer: vrijdag 19 oktober en zaterdag 20 oktober vanaf 23.00 uur

Waar: Marnixstraat 246

Line-up: diverse artiesten en DJ’s

ADE Hangover - NDSM

Een kater na al het gefeest tijdens ADE? Dan is het gratis feestje Hangover een aanrader. De hele dag kunnen bezoekers hier ontnuchteren tijdens optredens van dj’s en muzikanten. Maar er zijn ook een vinylmarkt, hottubs, theater, eten en drinken en een bijzondere kunstinstallatie.

Wanneer: zondag 21 oktober van 12.00 tot 21.00 uur

Waar: NDSM Werf

Line-up: Some Chemistry, Moody Mehran, San Soda, Aktaro, Bonnefooi, Discoband en meer.

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt volgens jou een gratis ADE feest of evenement? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.