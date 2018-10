De Dag van de Duurzaamheid viert woensdag zijn jubileum. Al tien jaar geven bedrijven, organisaties en overheden jaarlijks aandacht aan het thema duurzaamheid en worden door het hele land heen activiteiten georganiseerd. Een overzicht van wat er op 10 oktober te doen is.

Voorleesactie met Femke Halsema - Amsterdam

Speciaal voor de jubileumeditie wordt de dag feestlijk geopend. Dat gebeurt in jeugdtheater De Krakeling, waar wordt voorgelezen uit De Kracht van Nieuwe Energie. Het boek is speciaal voor het jubileum van de Dag van de Duurzaamheid geschreven en wordt voorgelezen door de nieuwe burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Basisschoolleerlingen uit heel Amsterdam komen luisteren.

Waar: Jeugdtheater De Krakeling, Amsterdam

Wanneer: 10 oktober, 9.00 uur

Toegang: gratis

Betaal met haardhout bij Aan Zee - Oostvoorne

Je lunch of diner betalen met blokken haardhout; ooit gedacht dat het mogelijk zou zijn? Woensdag kan het bij restaurant Aan Zee in Oostvoorne. Gasten kunnen in ruil voor hout een verrassingslunch of -diner, dat uit minimaal drie gangen bestaat, bestellen. Het hout wordt gebruikt om de oven en grill in de keuken op te stoken. Elk blok haardhout is 1 euro waard.

Waar: Strandweg 1, Oostvoorne

Wanneer: 10 oktober

Toegang: gratis

Dutch Design Show - Amsterdam

De Dutch Design Show is een modeshow die plaatsvindt in de Amsterdamse Hallen. Het thema van de modeshow is de vier elementen: water, aarde, vuur en lucht. Vier opkomende designers hebben de elementen verwerkt in een collectie die de gevolgen van de kledingbranche visualiseert. En natuurlijk zijn de vier collecties duurzaam gemaakt.

Waar: De Hallen, Amsterdam

Wanneer: 10 oktober, 19.30 uur

Toegang: 20 euro

Beach Clean-up - Hoek van Holland

Op het strand van Hoek van Holland wordt er een clean-up georganiseerd. Het doel van de cleanup is om zo veel mogelijk plastic en ander afval van het strand te verwijdere en het zo 'schoon' te maken. Voor materialen als handschoenen en afvalzakken is gezorgd, alleen je inzet is nodig.

Waar: Maribu Beachclub, Hoek van Holland

Wanneer: 10 oktober, 14.00 uur

Toegang: gratis

Frisian Trojan Horse - Leeuwarden

Er moet een einde komen aan de plasticsoep, vindt The Green Alert. Dat initiatief ziet dat vervuiling door middel van afval in openbaar water steeds erger wordt. Om hier verandering in te brengen en het gesprek aan te wakkeren, hebben zij een 5 meter hoog paard van afvalhout en plastic zwerfafval gemaakt. Zien? Dit paard zal de hele dag door de grachten van Leeuwarden varen.

Waar: Vanaf Harlingergracht door heel Leeuwarden

Wanneer: 10 oktober, vanaf 9 uur

Toegang: gratis

Het bovenstaande overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een belangrijk of leuk initiatief voor de Dag van de Duurzaamheid? Laat het weten in een reactie onder dit artikel.