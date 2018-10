Voor iedereen die deze week last minute een avond uit wil, zet NU.nl op een rij voor welke concerten nog kaarten te koop zijn.

Rayland Baxter - Paradiso

Rayland Baxter sloot zich op in een bandenfabriek in het Amerikaanse Kentucky. Daar schreef hij meer dan vijfitg nummers, waarvan hij slechts tien goed genoeg vond voor zijn nieuwe album Wide Awake. De nieuwe plaat staat vol soepele soul en roots, in plaats van de gebruikelijke indiepop die we van Baxter gewend zijn.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 10 oktober, aanvang 19.30 uur

Prijs: 14,18 euro

Con Brio - BIRD

Zeven koppen telt de uit San Francisco afkomstige soulband Con Brio. De naam Con Brio is een italiaanse muziekterm waarmee wordt aangeduid dat een bepaalde passage op een levendige manier uitgevoerd moet worden, iets wat de band serieus neemt. Het is niets voor niets dat de muzikanten inspiratie halen uit Prince en James Brown. De leiding is in de handen van zanger Ziek McCarter, die begeleid wordt door blazers, drummers en gitaristen.

Waar: BIRD, Rotterdam

Wanneer: 10 oktober, 20.15 uur

Prijs: 17,50 euro

Nana Adjoa - Effenaar

De Nederlands-Ghanese Nana Adjoa speelde in meerdere bands, zoals Sue The Night, voor ze aan haar solocarrière begon. Aan een genre doet Adjoa niet echt, ze focust zich liever op haar lyrics. Als er dan toch een label aan gehangen moet worden, is haar muziek een mix van urban en alternatieve indie. Voor liefhebbers van Klangstof en Luwten.

Waar: Effenaar, Eindhoven

Wanneer: 11 oktober, aanvang 20.15 uur

Prijs: 12,50 euro

The Magic Gang - Paradiso

The Magic Gang is een eigenwijze indiepopband uit het Verenigd Koninkrijk die opkijkt naar bands als Beach Boys en The Beatles en een voorbeeld neemt aan Arctic Monkeys en The Kooks. Het viertal vindt een weg tussen achterover zitten en catchy meeknikken tot meespringen op iets hardere indierock. Donderdag staan de mannen in de kleine zaal van Paradiso.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 11 oktober, aanvang 20.00 uur

Prijs: 11,35 euro

Judy Blank - Bibelot

Op een haar na werd ze benoemd tot de beste singer-songwriter van Nederland, maar ook zonder die titel schopt ze het ver. Judy Blank uit Gorinchem heeft op podia gestaan van Lowlands, Pinkpop en North Sea Jazz. Bij het laatst genoemde festival deelde ze de planken met Seasick Steve. Blank haalt inspiratie uit haar reizen naar de VS voor haar tweede album Morning Sun, dat in september verscheen.

Waar: Bibelot, Dordrecht

Wanneer: 12 oktober, aanvang 21.00 uur

Prijs: 11 euro

Col3trane - Melkweg

De Britse Col3trane is slechts negentien, maar heeft een soundcloudpagina om trots op te zijn. Zijn tracks bevatten een combinatie van r&b, soul en hier en daar wat trap. Tsarina, zijn eerste album, verscheen uit het niets en leverde binnen een maand zo'n drie miljoen streams op. Voor liefhebbers van Jordan Rakei, Frank Ocean en een Tom Misch-gitaartje.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 12 oktober, aanvang 19.30 uur

Prijs: 14,75 euro

Ady Suleiman - BIRD

Het geluid van de Brits-Tanziaanse singer-songwriter Ady Suleiman is een mix van van zonnige soul, pop en reggae. Niet gek dus dat hij menig harten van hiphop-, jazz- en soulacts heeft weten te veroveren. Zo ging hij op tour met Michael Kiwanuka, nam hij een track op met Chance The Rapper én Erykah Badu en vroeg ook Joey Bada$$ om een samenwerking.

Waar: BIRD, Rotterdam

Wanneer: 12 oktober, aanvang 20.30 uur

Prijs: 14 euro

Christine and the Queens - AFAS Live

Héloïse Létissier bracht een bezoek aan een dragshow in Londen. Dat inspireerde haar zo, dat ze een band begon. Zijzelf zou 'Christine' worden, en ze vernoemde de rest naar de Britse 'Queens'. Haar elektropopdebuutalbum Chaleur Humaine was een succes. Vier jaar later is het niet alleen tijd voor een nieuw album, maar ook voor een nieuw alter ego. Gelijknamig aan haar nieuwe album, staat zij tegenwoordig op de planken als Chris.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 13 oktober, aanvang 20.00 uur

Prijs: 38,50 euro

Don McLean - TivoliVredenburg

"Bye, Bye Miss American Pie" zijn de legendarische woorden van Amerikaanse singer-songwriter Don McLean. Over de betekenis van de lyrics wordt vandaag de dag nog steeds gespeculeerd, maar McLean vindt het te amusant om het uit te leggen. Met zijn nieuwe en tevens 21e album Botanical Gardens brengt hij een bezoek aan de grote zaal van TivoliVredenburg.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 13 oktober, aanvang 20.00 uur

Prijs: 40 euro

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken.