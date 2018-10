De Museumkaart zit in de lift. In de afgelopen vier jaar is het aantal houders met 35 procent gestegen naar 1,35 miljoen. Wat is de verklaring achter de stijgende populariteit van dit museumabonnement?

In 2017 zorgden de Museumkaarthouders met 8,7 miljoen tripjes naar het museum voor bijna 27 procent van de in totaal 31 miljoen museumbezoeken. Dat is, gekeken naar de afgelopen vier jaar, een stijging van 35 procent.

Stichting Museumkaart timmert aan de weg, concludeert Chris Janssen van Museumvereniging. Het succes van het abonnement dat een jaar lang toegang geeft tot meer dan vierhonderd musea in Nederland, is volgens hem te verklaren door verschillende zaken.

"Liefst 74 extra musea sloten zich in de laatste vier jaar aan. Bovendien wordt er beter ingespeeld op verschillende doelgroepen."

Zo bleek het initiatief MuseumkaartMatch, een platform waar kaarthouders iemand kunnen zoeken om mee naar het museum te gaan, volgens Janssen 'een schot in de roos'. "Maandelijks passeren duizenden oproepen de revu."

Ook met het oprichten van het interactieve platform Museumkids probeert de stichting het voor gezinnen met jonge kinderen aantrekkelijk te maken om een Museumkaart aan te schaffen.

Steeds vaker 'even' naar het museum

In de afgelopen vier jaar steeg het aantal museumbezoeken in Nederland met 30 procent, berekenden Stichting Museana, Stichting Museumkaart en de Museumvereniging in Museumcijfers 2017. In het onderzoek wordt vastgesteld dat deze ontwikkeling niet los kan worden gezien van de stijging in het aantal Museumkaarthouders.

Laurens Kat, een 28-jarige kunstliefhebber en bezitter van een Museumkaart, zegt dat de drempel om een museum te bezoeken veel lager is. Hij kreeg de Museumkaart een jaar geleden cadeau van zijn schoonouders en bezocht sindsdien 32 musea.

"Het voelt alsof je gratis naar binnen wandelt", zegt Kat lachend. "Ik lees me niet echt in en laat alles gewoon op me afkomen. Bevalt het niet? Dan sta ik na vijftien minuten weer buiten."

De 32-jarige Thom Schölvinck gaat steeds vaker 'even' naar het museum. "Bijvoorbeeld voordat ik naar mijn werk ga. Zonder Museumkaart had ik dat nooit gedaan, omdat ik dan langer de tijd zou willen hebben om alles goed te kunnen bekijken, maar nu kan ik een week later gewoon nog eens gaan."

'Kaart draagt substantieel bij aan verdienmodel musea'

Bij elk bezoek met een Museumkaart maakt Stichting Museumkaart een bedrag over aan het museum: in 2017 liep dat bedrag op tot 62 miljoen euro van de in totaal 508 miljoen euro eigen omzet.

"Dat bedrag is niet helemaal eerlijk, want Museumkaarthouders besteden ook nog een fors bedrag in de musea", stelt de stichting. "De Museumkaart draagt substantieel bij aan het verdienvermogen van musea."

'Hoge museumprijzen vormen geen drempel meer om niet te gaan'

Marije Leegwater (35) schafte kortgeleden een Museumkaart aan voor zichzelf en haar twee jonge kinderen. Ze ziet dat musea steeds meer organiseren voor kinderen. "Ik kan me niet herinneren dat er zo’n aanbod was toen ik kind was."

Leegwater vindt het belangrijk dat haar kinderen al jong kennis maken met cultuur en wetenschap, maar toen ze voor een bezoek aan NEMO driemaal 16,50 euro af moest rekenen, schrok ze. "Het vormde een drempel om niet te gaan. De prijs van een museumabbonement ligt met 64,60 euro relatief een stuk lager. Na twee, drie museumbezoeken hebben we het er al uit."

Stijging populariteit Museumkaart vooral succes van musea

Volgens Janssen is de stijging in populariteit van de Museumkaart vooral te danken aan de inzet van Nederlandse musea. "Ze blijven verrassen met aansprekende tentoonstellingen en educatieve programma's."

Daar is Kat het mee eens. "Neem fotomuseum Foam. Daar wisselen ze veel van tentoonstellingen. Daardoor is een bezoek aan het museum nooit hetzelfde en blijft het de moeite waard om erheen te gaan."

