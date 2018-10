Dit weekend staat Nederland stil bij de wetenschap. Op meer dan 350 verschillende locaties kunnen bezoekers deelnemen aan workshops en colleges. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Nacht van de Wetenschap: Supermens - Den Haag

De Nacht van de Wetenschap staat dit jaar in het teken van de supermens. Hoe gaan wij als mens om met nieuwe technieken in de medische wetenschap? En waar trekken we de grens? Deze vragen worden behandeld door experts in het Atrium Den Haag in het stadhuis. Het programma begint om 21.00 uur en eindigt met een afterparty. Liefhebbers kunnen zich gratis aanmelden.

Waar: Stadhuis Spui 79, Den Haag

Wanneer: 5 oktober, van 21.00 tot 1.00 uur

Toegang: gratis

André Kuipers in het Space Waste Lab - Almere

Astronaut André Kuipers komt per helikopter naar Kunstlinie Almere Flevoland om daar een gratis college te geven over de wereld van wetenschap en technologie. Bezoekers kunnen naast vragen stellen aan de austronaut, ook maanwagens maken en ruimteafval vervangen in virtual reality.

Waar: Kunstlinie Almere Flevoland, Almere

Wanneer: 6 oktober, van 11.00 uur tot 17.00 uur

Toegang: gratis

Gratis naar NEMO - Amsterdam

Tijdens dit weekend is NEMO Science Museum gratis te bezoeken, zodat iedereen kennis kan maken met het wetenschapsmuseum. Het hele weekend staat in het teken van chemie. Bezoekers kunnen meedoen aan extra workshops of demonstraties. Genoeg gezien? Neem de pont naar Amsterdam-Noord, daar staat het wetenschapdepot met oude technologie.

Waar: Oosterdok 2, Amsterdam

Wanneer: 6 en 7 oktober

Toegang: gratis

Zpannend Zernike - Groningen

Zpannend Zernike is een wetenschapsfeest voor jong en oud, met workshops, demonstraties en spannende opdrachten. Zaterdag komt astronaut Kuipers naar het Academiegebouw om kinderen te assisteren bij het lanceren van hun waterraket en in het Heymansgebouw kunnen bezoekers ervaren wat er gebeurt als je appt achter het stuur.

Waar: Binnenstad, Groningen

Wanneer: 6 en 7 oktober

Toegang: gratis

Betweter Festival - Utrecht

Op het Betweter Festival in poppodium TivoliVredenburg draait het om extremen. Wetenschappers, schrijvers en artiesten die gefascineerd zijn door uitersten, gaan met elkaar op zoek naar grenzen. Want wat is normaal? En wanneer is iets radicaal? Met onder anderen Gijs Scholten van Aschat, Peter Kuipers en blazersband Gallowstreet.

Waar: Vredenburgkade 11, Utrecht

Wanneer: 5 oktober, van 19.30 tot 2.00 uur

Toegang: 12,50 euro

Blue Economy Festival - Rotterdam

In het BlueCity Lab, de start-up in het pand van het voormalige zwembad Tropicana, kunnen bezoekers dit weekend kennismaken met innovatieve projecten. Hoe zet je schimmels om in verpakkingen? Wat is een op koffie gebaseerd notebook? Wie stiekem niet zo heel geïnteresseerd is in de wetenschap, kan zich laten rondleiden door het lege zwembad.

Waar: Maasboulevard 100, Rotterdam

Wanneer: 6 oktober, 10.00 uur

Toegang: 6 euro

Sterren kijken in ARTIS - Amsterdam

Dierentuin ARTIS doet ook mee aan het landelijke Weekend van de Wetenschap en organiseert daarom op zaterdag speciale activiteiten. Doe bijvoorbeeld mee met de Micropia-pubquiz en word zelf laborant in Micropia. Of ga op ruimtevakantie in het Planetarium, waar in samenwerking met de Volkssterrenwacht buiten ook telescopen staan.

Waar: Plantage Kerklaan 38-40, Amsterdam

Wanneer: 6 oktober

Toegang: gratis

Into Space - Delft

Het Science Center in Delft staat dit weekend in het thema van Into Space. Bezoekers kunnen een virtualrealitybezoekje brengen aan het International Space Station (ISS) en in een maanpak op de foto met een astronaut. Filmliefhebbers hebben geluk: de sciencefictionfilm Sector 9S gaat er in première. Ook kinderen zijn niet vergeten, zij kunnen een sneeuwbol of 'galaxyslijm' maken.

Waar: Mijnbouwstraat 120, Delft

Wanneer: 6 en 7 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur

Toegang: Volwassene 7 euro, kind 4 euro

