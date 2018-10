Er is komend weekend veel te doen in Den Haag. Wat allemaal? Dat zet NU.nl voor je op een rij.

40up - Paard

Wie zijn of haar veertigste verjaardag heeft gepasseerd, hoeft niet bij de pakken neer te gaan zitten. Poppodium Paard organiseert speciaal voor de veertig-plusser een avond vol Mick Jagger, Michael Jackson, Janis Joplin en Jimmy Hendrix. Voor wie het restaurant, de bioscoop en het theater even links willen laten liggen.

Waar: Prinsegracht 12

Wanneer: 5 oktober, aanvang 21.00 uur

Prijs: 17,50 euro

Permacultuur Festival - Eetbaar Park

Duurzame zelfvoorziening staat centraal in de permacultuur. Het Permacultuur Festival besteedt er aandacht aan en viert dit jaar haar tienjarig bestaan in het Eetbaar Park. Verschillende workshops, lezingen, presentaties en markten vinden plaats op het gebied van ecologische duurzaamheid. Wie de volledige permacultuur-ervaring wil, kan kamperen in het Eetbaar Park.

Waar: Vreeswijkstraat 301

Wanneer: 5, 6 en 7 oktober

Prijs: 15 euro

Nacht van de Wetenschap: Supermens - Atrium

De Nacht van de Wetenschap staat dit jaar in het teken van de supermens. Hoe gaan wij als mens om met nieuwe technieken in de medische wetenschap? En waar trekken we de grens? Deze vragen worden behandeld door experts in het Atrium van het Stadhuis. Het programma begint om 21.00 uur en eindigt met een afterparty. Liefhebbers kunnen zich gratis aanmelden.

Waar: Stadhuis Spui 79, Den Haag

Wanneer: 5 oktober, van 21.00 uur tot 1.00 uur

Prijs: Gratis

Museumnacht - Den Haag

Meer dan dertig musea openen hun deuren na sluitingstijd voor publiek. Het thema van dit jaar is In Vuur en Vlam en er zijn activiteiten zoals een rollerskatedisco en tangoworkshop. Wie het nog niet heet genoeg krijgt van het thema, kan opwarmen op de afterparty in Bleyenberg in Het Magazijn.

Waar: Verschillende musea in Den Haag

Wanneer: 6 oktober, van 20.00 uur tot 1.00 uur

Prijs: Gratis

Open Ateliers 2018 - Centrum

Jaarlijks is het feest tijdens het eerste weekend van oktober: kunstenaars door heel Den Haag openen hun ateliers voor publiek. Kunstliefhebbers kunnen verschillende werkplaatsen en galerijen bezoeken om een kijkje te nemen in het werk en leven van de kunstenaar. Wie weet loop je nog naar buiten met iets nieuws voor aan de muur.

Waar: Verschillende ateliers in Den Haag

Wanneer: 6 en 7 oktober

Prijs: Gratis

Marché Royal - Hofkwartier

Zondag wordt het Hofkwartier omgetoverd tot een Franse allée. De kronkelende steegjes vormen het decor van de conceptmarkt Marché Royal, een lifestyle evenement met een Frans tintje. Verkrijgbaar zijn Franse delicatessen, mode en andere producten, onder het genot van Franse live-muziek en een show met klassieke, Franse auto’s.

Waar: Hofkwartier

Wanneer: 7 oktober, aanvang 12.00 uur

Prijs: Gratis

